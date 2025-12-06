'Sin me pogledao, nasmešio se i zauvek zatvorio oči' Oglasio se otac bebe koju je usmrtio porodični pitbul

Žitelji Zakintosa potreseni su smrću 18-mesečnog dečaka poreklom iz Albanije u selu Agios Leontas, nakon što ga je brutalno napao i usmrtio porodični pitbul.

"Moja mala ćerka me je pozvala i ja sam brzo potrčao, to je sve čega se sećam. Moj mali sin je otišao“, rekao je uplakani otac dečaka drhtavim glasom, preneo je Top Channel.

Prema informacijama ERT, par koji ima još dvoje dece otišao je da kupi potrepštine za kuću, a kada su se vratili malo posle podneva, mališan im je izmakao pažnji i otišao prema stablu za koje je bio vezan pas, koji ga je napao i naneo mu teške povrede.

"Pas je bio lutalica, pustili su ga i mi smo ga uzeli jer su ljudi u selu vikali da će im pojesti životinje. Uzeo sam ga da ima gde da boravi, a on je ubio moje dete. Moj sin me je pogledao, nasmešio se i zauvek zatvorio oči", dodao je otac.

Roditelji su dete odveli u Opštu bolnicu Zakintosa, gde su se lekari borili da ga vrate u život, ali nažalost nisu uspeli.

Nadležne vlasti su se mobilisale kako bi istražile okolnosti napada, dok se roditelji nalaze u pritvoru.

Autor: Marija Radić