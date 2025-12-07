Pitbula našli na ulici i udomili, a on im ubio dete (2): Detalji horora na Zakintosu

Roditelji dvogodišnjeg dečaka koji je juče izgubio život nakon napada pitbula u selu Agios Leontas na Zakintosu, agresivno kuče su iz sažaljenja uzeli sa ulice i tražili su nekog da ga udome.

Dete je stradalo kada se porodica vratila kući iz prodavnice i mališan je na trenutak izmakao pažnji roditelja i9 ušao u prostor gde je pas bio vezan.

Razjareni pitbul je tada skočio i dečaka ugrizao za lice i glavu, nanevši mu smrtonosne povrede.

Kako je kasnije otac deteta naveo vlastima, pas je bio lutalica i našli su ga pored njihove kuće pre oko dva meseca. Porodica ga je pokupila kako bi se o njemu brinula dok se ne nađe neko ko će ga udomiti i držali su ga vezanog u prostoru gde se tragedija dogodila.

"Pas je bio lutalica, pustili su ga i mi smo ga uzeli jer su ljudi u selu vikali da će im pojesti životinje. Uzeo sam ga da ima gde da boravi, a on je ubio moje dete. Moj sin me je pogledao, nasmešio se i zauvek zatvorio oči", dodao je otac.

Mališan je odmah odvezen u Opštu bolnicu gde mu je pružena prva pomoć, međutim, uprkos naporima lekara, na kraju je preminuo.

Autor: S.M.