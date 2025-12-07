AKTUELNO

Svet

PROCURIO EKSKLUZIVNI SNIMAK ULASKA AMERIČKE DELEGACIJE U PUTINOVU SALU: Sada je jasno za šta služi 'predsedničko dugme' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov ||

Snimak je emitovan na državnom kanalu Rosija 1, a prezenter je objasnio do detalja celu proceduru prilikom ulaska prevodilaca, američke, ruske delegacije.

Američka delegacija, predvođena Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Džaredom Kušnerom, boravila je ove nedelje u Moskvi, na razgovorima sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Osim oficijalnog snimka za novinare u trajanju od jednog minuta, koji je Kremlj emitovao, i brojnih saopštenja i komentara koji su usledili nakon završetka sastanka u predsedničkoj palati, pojavio se i ekskluzivan snimak dolaska ruske i američke delegacije u salu gde Putin dočekuje goste.

Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov

Snimak je emitovan na državnom kanalu Rosija 1, a prezenter je objasnio do detalja celu proceduru prilikom ulaska prevodilaca, američke, ruske delegacije, odnosno, kako je poslednji u salu ušao Putin.

Posebno interesantan je bio deo gde se otkriva da Putin ima predsedničko dugme, kojim može da pozove pomoćnika u bilo kojem trenutku, ako smatra da je potreban da se priključi razgovoru.

Pojašnjenje za predsedničko dugme se nalazi na 23. sekundi snimka.

Interesantan je bio i detalj na kojem se vidi da je Putinov savetnik Jurij Ušakov ušao tik posle Vitkofa i Kušnera i srdačno se pozdravio sa njima.

Autor: Jovana Nerić

#Američka delegacija

#Vladimir Putin

#predsedničko dugme

POVEZANE VESTI

Svet

PUTIN (NE) DOLAZI U TURSKU! Oglasio se Peskov sa najnovijim detaljima o pregovorima u Turskoj!

Svet

Sastanak trajao više od 10 sati, ali bezuspešno: Završeni razgovori američke i kineske delegacije o tarifama

Svet

KONAČNO PALA ODLUKA! Putin objavio ko su članovi ruske delegacije u Istanbulu

Društvo

Šta uraditi sa čuvarkućom od prošle godine? Teodolog sve objasnio do detalja - ovo je suština (VIDEO)

Svet

ORBAN NE ODUSTAJE: Sastanak Trampa i Putina u Budimpešti i dalje na dnevnom redu - Problem je u ovome

Svet

KONAČNO! EVO ŠTA SU DOGOVORILE AMERIKA I UKRAJINA: Sada je jasno šta će biti sa famoznim mineralima, Kijev prihvatio predlog o primirju