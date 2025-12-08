OVO JE DEVOJKA KOJU JE DEČKO OSTAVIO DA SE SMRZNE DO SMRTI NA PLANINI: Kamera zabeležila poslednje trenutke (FOTO)

Kamera je zabeležila uspon para na vrh Grosglokner u Austriji, gde je muškarac (39) navodno ostavio svoju devojku (33) da se smrzne na smrt

Fotografije prikazuju njihove lampe grupisane zajedno pod zvezdanim nebom. A onda dok se jedna lampa sama penje uz planinu, baterija ženske lampe se na kraju isprazni. Kamera je takođe snimila helikopter koji traga za parom među snežnim vrhovima i spasioce koji se penju uz snežne padine.

Slučaj koji je uznemirio javnost u Austriji, privukao je pažnju i svetskih medija. Sve se dogodilo 18. januara ove godine, kada su muškarac i devojka krenuli na planinarenje na Grosglokner visok 3.798 metara, najviši vrh u Austriji, kada se njihova avantura pretvorila u noćnu moru.

Pošto devojka nije mogla da nastavi sa usponom, dečko ju je ostavio samu na oko 50 metara ispod vrha. Međutim, temperature su do tada pale ispod nule, a vetar je pojačao do brzine od oko 72 kilometra na sat. Kada su je spasioci pronašli, već je bila mrtva.

Austrijski mediji objavili su fotografije sa lokalne veb kamere koja je zabeležila snop njihovih lampi na planini. Prema pisanju austrijskog lista Heute, na njima se vidi jedan snop lampe kako se kreće uz planinu, dok se baterija ženske lampe na kraju isprazni.

Veb kamera je takođe snimila helikopter koji traži par usred snežnih vrhova i spasioce koji se penju uz snežne padine.

Istraga o slučaju je nastavljena do prošle nedelje, kada su tužioci podigli optužnicu protiv muškarca za ubistvo iz nehata, objavili su austrijski mediji.



"Okrivljeni je ostavio svoju devojku nezaštićenu, iscrpljenu, hipotermičnu i dezorijentisanu oko 50 metara ispod vrha Grosgloknera. Žena se smrzla", potvrdili su tužioci u četvrtak.

Prema njihovim rečima, muškarac - za koga se znalo da je iskusniji penjač - otišao je da potraži pomoć, ali nije pomogao ženi da pronađe sklonište, nije koristio njenu bivak torbu niti raspoloživa ćebad za hitne slučajeve da je zaštiti od hladnoće.

Kontaktirao je gorsku službu spasavanja oko 3:30 ujutru, a zatim je isključio telefon. Spasioci su tragali za ženom celu noć i kada su je pronašli u 10 ujutru, ona je već bila mrtva.

"Uprkos njenom neiskustvu, pošto nikada nije preduzela tako dugu i zahtevnu turu na velikim visinama, i uprkos zahtevnim zimskim uslovima koji su vladali, optuženi je pošao sa njom na planinu Grosglokner zimi. Pošto je optuženi, za razliku od svoje devojke, bio veoma iskusan u alpskim turama na velikim visinama i planirao je turu, trebalo je da postupi kao odgovoran vodič. S obzirom na jak vetar i temperaturu od približno minus 8 stepeni, što, uzimajući u obzir efekat "jeze od vetra", izaziva osećaj hladnoće oko minus 20 stepeni, trebalo je da se okrene usput", objasnili su tužioci.

Takođe je optužen da je započeo turneju oko dva sata kasnije nego što je predviđeno i da sa sobom nije poneo odgovarajuću opremu za hitne slučajeve.

Iako su optuženi i njegova devojka ostali zarobljeni oko 20:50 časova, on nije pozvao u pomoć niti je dao bilo kakve signale za uzbunu kada je policijski helikopter preleteo to područje oko 22:50 časova, već je čekao do 3:30 časova da obavesti službe za hitne slučajeve.

Suđenje muškarcu počeće u februaru. Ukoliko bude proglašen krivim, suočava se sa kaznom zatvora do tri godine.

Autor: D.Bošković