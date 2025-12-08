TO NEĆU PRIHVATITI - Orban besan zbog nove odluke EU: „Brisel nas primorava da platimo

Mađarski premijer Viktor Orban ocenio je danas odluku Saveta ministara unutrašnjih poslova EU o osnivanju fonda solidarnosti za migracije „neprihvatljivom“, u okviru priprema za sprovođenje Pakta o migracijama i azilu koji će stupiti na snagu 2026. godine.

Prema informacijama, uspostavljeno je nekoliko kategorija podrške, ali Mađarska ne spada ni u jednu od njih, dok se od nje očekuje finansiranje zemalja izdavaoca migranata, prenosi Hirado.

„Današnjom odlukom, Brisel bi primorao Mađarsku da plati još više ili da prihvati migrante“, napisao je Orban na mreži X i na Fejsbuku.

Orbanov stav

„Nećemo da prihvatimo bilo kakve migrante, niti ćemo da plaćamo za migrante drugih“, poručio je mađarski premijer, dodajući da njegova zemlja ne sprovodi mere Migracionog pakta i da „počinje pobuna“.

Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica EU usvojili su predlog za fond solidarnosti, koji bi obavezao Mađarsku da finansira zemlje pošiljaoce migranata iz sopstvenih sredstava.

Na sastanku Saveta odlučeno je i koje zemlje van EU imaju pravo na popuste ili podršku, ali Mađarska ne spada ni u jednu od tih kategorija. Uprkos tome, očekuje se da „pomogne zemljama kojima je potrebna“.

Savet će implementacionu odluku usvojiti do kraja godine, nakon političkog dogovora.

Pakt o migracijama

Pakt o migracijama i azilu stupiće na snagu 12. juna 2026. godine i uvešće nova pravila o funkcionisanju sistema azila u EU. Plan je da zakon bude finalizovan u Evropskom parlamentu u roku od mesec ili dva, što će omogućiti njegovu primenu pre zvaničnog stupanja pakta na snagu.

Autor: Dalibor Stankov