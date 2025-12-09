TRAMPOV TRENUTAK LUDILA PREVAZIŠAO SVAKU MERU Najbrutalnije vređao novinarke: Užasna si i naporna (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp, koji se relativno često sukobljava sa novinarima kada mu postave pitanja koja mu se ne dopadaju, ponovo je uvredio dve novinarke u ponedeljak Prvo ga je novinarka "ABC Njuza" Rejčel Skot pitala da li će narediti ministru odbrane Pitu Hegsetu da objavi ceo snimak napada na venecuelanski brod za krijumčarenje droge, koji je izveden 2. septembra.



- Nikada to nisam rekao. Ti si to rekla, ja nisam rekao. Ovo je ABC lažne vesti - rekao je Tramp, igrajući se imenom medijske kuće.

Dodao je da je odluka na Hegsetu i pohvalio se da su spasili 25 hiljada američkih života od predoziranja. Novinarka je insistirala da se izjasni da li će objaviti snimak.

- Zar ti to nisam upravo rekao? Ti si najnapornija novinarka u celoj prostoriji. Da ti kažem, ti si naporna, zapravo užasna novinarka. I s tobom je uvek ista priča. Rekao sam ti, šta god Pit Hegset odluči da uradi, meni je u redu - odbrusio joj je Tramp.

HOLY COW: Trump TAKES DOWN Unprepared NY Newsday Reporter



"How many Democrats are retiring? How come you only know the Republicans but not the Democrats? You're unprepared because you should know the Democrats. You're totally unprepared." https://t.co/gzpg6rXVrE pic.twitter.com/8ziUxdVARr — Mr Producer (@RichSementa) 08. децембар 2025.

Prošle nedelje, američki predsednik je rekao da nema problem sa objavljivanjem snimka, ali je Hegset naknadno rekao da bi javno objavljivanje moglo “ugroziti trenutne operacije”.

Druga napeta razmena je usledila odmah nakon prve.

Novinarka Laura Figeroa iz "Njujork Njuzdeja" pokušala je da pita američkog predsednika da li je zabrinut zbog međuizbora i osvajanja republikanske većine u Kongresu, spominjući da je najmanje 20 republikanaca iz Predstavničkog doma reklo da će otići u penziju i da se neće ponovo kandidovati. Tramp ju je prekinuo.

- I demokrate takođe. Zašto njih ne spominješ? Koliko će demokrata otići u penziju? Koliko demokrata? Ne, ne, reci mi i broj demokrata. Kako to da znaš samo za republikance, a ne i za demokrate? - pitao ju je Tramp.

Odgovorila mu je da se pripremila da postavi pitanje o republikancima.

- Ne, nisi spremna jer bi trebalo da poznaješ i demokrate. Potpuno si nespremna - rekao joj je američki predsednik.

Trump just ABSOLUTELY cooked this ABC fake news guy in front of millions:



You’re the most obnoxious reporter… whatever Pete wants, I’m good with it!



Savage!!



I’d quit journalism and hide forever if Trump bodied me like that😂pic.twitter.com/5CC25pRFr9 — SpeedySMM (@speedysmm4547) 09. децембар 2025.

Američki predsednik vređao: "Glupa si i gadna"

Pre samo tri dana, Tramp je brutalno izvređao još jednu novinarku.

On je kritikovao novinarku CNN-a Kejtlin Kolin nakon što je postavila pitanje o povećanju troškova nove Balske dvorane Bele kuće, nazvavši je "glupom i gadnom".

- Kejtlin Kolin s lažih vesti CNN, uvek glupa i gadna, pitala me je zašto nova Balska dvorana košta više nego što se prvobitno mislilo pre godinu dana. Rekao sam zato što će biti dvostruko veća, a kvalitet završne obrade i enterijera je podignut na najviši nivo - naveo je Tramp.

Ranije nazvao novinarku "prasicom"

U novembru je Bela kuća stala u odbranu Trampa nakon što je novinarku nazvao "prasicom", rekavši da predsednikove izjave odražavaju njegovu iskrenost i transparentnost.

Q: “You said you would have no problem with releasing the full video of that strike on September 2nd.”



Trump: “I didn’t say that. You said that. I didn’t say that. This is ABC fake news.”



Trump on Dec. 3: “Whatever they have, we’d certainly release. No problem.” pic.twitter.com/jxCwvCKmDL — The Bulwark (@BulwarkOnline) 08. децембар 2025.



Tramp se tada nagnuo prema novinarki, pokazao prstom u nju i rekao: "Tiho, tiho, prasice", dok ga je ispitivala o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu i objavljenom imejlu u kojem je taj njujorški finansijer tvrdio da je Tramp "znao za devojke".

Autor: D.Bošković