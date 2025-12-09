Porodica slomljena nakon smrti ćerke (13): Učestvovala u JEZIVOM ONLAJN IZAZOVU, nije joj bilo pomoć

Porodica iz engleskog Lesteršira obratila se javnosti i podelila svoju tugu nakon iznenadne smrti 13-godišnje ćerke, Tigan Džarman, čiji je tragični kraj povezan sa opasnim trendom ( izazov ) na društvenim mrežama.

U martu ove godine, devojčica je pronađena bez svesti u svojoj sobi. Hitna pomoć je odmah pozvana, lekari su pokušali reanimaciju, ali, nažalost, Tigan je proglašena mrtvom.

Šta je trend chroming?

Roditelji veruju da je uzrok smrti njihove ćerke povezan sa opasnim trendom poznatim kao chroming.

Podrazumeva udisanje isparenja iz različitih supstanci i proizvoda, najčešće onih koji sadrže ugljovodonike, kao što su:

- Sprejevi

- Boje (hromirane boje, lakovi)

- Rastvarači

Stručnjak za toksikologiju, dr Antoni Pizon, objasnio je da je chroming varijacija starog, već poznatog oblika udisanja različitih ugljovodonika.

“Ovo nije nešto novo, samo je trend ponovo otkriven“, rekao je.

Heartbroken father issues warning after schoolgirl, 13, died 'taking part in dangerous social media trend' https://t.co/OzqNq9TcbB — Daily Mail (@DailyMail) 08. децембар 2025.

Porodica nesrećne devojčice se javno oglasila kako bi podigla svest o opasnostima sličnih trendova na internetu.

Očuh, Rob Hopkin, opisao je Tigan kao veselu i energičnu devojčicu:

“Volela je svoje ljubimce - dva psa i mačku - i provodila je puno vremena sa najboljom drugaricom. Uvek je umela da nasmeje i unese radost u prostoriju. Želela je da sledi majčine korake i radi u bolnici ili postane glumica.“

Biološki otac devojčice, Pol Džarman, dodao je:

“Bila je najtoplije i najhrabrije dete koju sam poznavao. Njena smrt je potpuno promenila naš svet, ali moram biti snažan i nastaviti dalje“.

Apel za onlajn platforme

Porodica tinejdžerke se nada da će njihova tragedija podstaći roditelje i decu da budu oprezni sa viralnim trendovima, prenosi Unilad.

Istovremeno, apeluju na platforme da bolje kontrolišu sadržaj:

“Teško je biti ljut, jer nije jedna osoba kriva za ovo”, rekao je Rob Hopkin. “Verujemo da platforme treba bolje da kontrolišu sadržaj koji prikazuju. Mogu da kontrolišu pornografiju, ali izgleda da im ne smeta kada trendovi ugrožavaju živote mladih“.

Tigan je imala troje braće i sestara - Brogan (24), Kalum (17) i Ališu (18), kao i četiri polusestre i polubraće.

Njena priča služi kao tragično upozorenje na skrivene opasnosti na internetu, posebno za najmlađe naraštaje.

Autor: S.M.