32 MRTVO, NA HILJADE ZARAŽENO Stravična epidemija pogodila evropski grad u koji Srbi hrle tokom praznika

Božićni vašar (advent) u Pragu, izuzetno popularan i svake godine omiljen među turistima, ponovo privlači mnoštvo posetilaca. Ali ove sezone zemlja se suočava sa naglim porastom slučajeva hepatitisa A. Ovaj virus, koji se prenosi direktnim kontaktom ili kontaminiranom hranom, već je zahvatio više od 3.000 ljudi i izazvao 32 smrtna slučaja.

Kako se bliže praznici, Stari gradski trg u Pragu oživljava uz poznati božićni vašar (advent), koji se redovno svrstava među najlepše na svetu. Uživanje u rukotvorinama, lokalnim specijalitetima i kuvanom vinu dodatno pojačava prazničnu atmosferu. Međutim, zdravstvene vlasti upozoravaju na brzo širenje hepatitisa A.

Ova bolest izaziva zapaljenje jetre praćeno umorom, mučninom, temperaturom, gubitkom apetita i karakterističnom žuticom. Kod pojedinih ljudi, naročito starijih i imunokompromitovanih, može biti smrtonosna. Sa 32 zabeležena smrtna slučaja, reč je o najtežoj epidemiji još od 1979. godine.

Zabeleženo je više od 3.000 obolelih ove godine - oko dvadeset puta više nego 2022.

- Nalazimo se u fazi kada broj slučajeva i dalje raste, vrhunac još nije dostignut - upozorava Kataržina Fabianova iz Nacionalnog zdravstvenog zavoda u intervjuu za nemački "Tagesschau".

Milan Kubek, predsednik Češke lekarske komore, potvrđuje: "Ovo je najveća epidemija od 1979."

Nedovoljna vakcinisanost otežava situaciju

Virus, koji može dugo da preživi na površinama, navodno se prvo proširio među beskućnicima i osobama koje koriste droge, a potom i na širu populaciju. Situaciju dodatno otežava nedovoljna vakcinisanost, proistekla iz ozbiljnog nedostatka doza. Trenutno su vakcine dostupne samo najugroženijima, dok su redovne vakcinacione kampanje obustavljene u više regiona.

Iako je hepatitis A po pravilu najblaži oblik virusnih hepatitisa i često prolazi bez trajnih posledica, za osetljive osobe može predstavljati ozbiljan rizik. Prenosi se kontaktom - preko nedovoljno opranih ruku, kontaminiranih površina ili zaražene hrane. Zato su mesta sa velikom frekvencijom ljudi, poput božićnih i novogodišnjih marketa, posebno rizična.

U Pragu su trgovci na marketu pojačali higijenske mere: češće čišćenje pultova, nošenje rukavica i postavljanje sredstava za dezinfekciju.

Za posetioce prazničnog marketa u Pragu rizik je isti kao i za lokalno stanovništvo, naglašava Fabianova.

- Vakcinisane osobe ili one koje održavaju dobru higijenu nemaju razloga za brigu.

Preporuke za zaštitu od infekcije:

Redovno i temeljno pranje ruku

Korišćenje dezinfekcionih sredstava

Ne dodirivati hranu prljavim rukama

Ne deliti piće i hranu sa drugima

