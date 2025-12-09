Od školskog štrajka do NVO biznisa: Istina o 'Fridays for future' u Srbiji

Kada je 20. avgusta 2018. godine petnaestogodišnja Greta Thunberg sela ispred švedskog parlamenta sa natpisom „Školski štrajk za klimu“, niko nije slutio da će iz jedne neugledne devojčice nastati najveći globalni omladinski pokret posle 1968. godine.

Danas „Fridays for future“ postoji u preko 190 zemalja, organizovao je štrajkove sa više od 14 miliona učesnika, a Greta je postala ikona – proizvod pažljivo režirane kampanje.

Pokret je od početka bio radikalan – neto-nulte emisije do 2030. godine, trenutno ukidanje fosilnih goriva i „slušanje nauke“ po meri IPCC-a. Finansijsku pozadinu čine fondacije „Open Society“, „Rockefeller“, „European Climate Foundation“ i nemačke zelene fondacije. Kritičari ga nazivaju „astro-turfingom“ – veštačkim pokretom sa pravim travnjakom stranog novca.

Dolazak u Srbiju

U Srbiju je pokret stigao januara 2019. godine. Vrhunac je bio 27. septembra iste godine kada je, uz podršku medija i ambasada, na ulice Beograda izašlo oko 7.000 ljudi. Većina su bili posmatrači, a tek nekoliko stotina aktivista bliskih pokretu.

Šest godina kasnije slika je potpuno drugačija – srpski ogranak broji oko 50 povremeno aktivnih pristalica, uglavnom studenata i srednjoškolaca. Protesti se svode na desetak do pedesetak ljudi sa transparentima na engleskom jeziku, a građani uglavnom ni ne znaju temu okupljanja.

Parole i donatori

Parole su iste kao na Zapadu – trenutna dekarbonizacija, gašenje termoelektrana i zelena tranzicija po svaku cenu. Retko se pominje da bi zatvaranje uglja bez alternative dovelo do nestanka struje i gubitka desetina hiljada radnih mesta.

Iza srpskog ogranka stoje poznati donatori: „WWF Adria“, „Heinrich Böll Stiftung“, „RES fondacija“, britanska i nemačka ambasada.

Preokret 2022–2023

Posebno je simptomatičan preokret kada su aktivisti u Srbiji javno osudili eksploataciju litijuma u Jadranskoj dolini, iako je u nekim zemljama ista tehnologija podržana kao „ekološki podobna“. To je pokazalo zloupotrebu ideje u političke svrhe.

Od „spontanog“ bunta mladih do profesionalne NVO mašinerije u zelenoj boji – to je put kojim je „Fridays for future“ prošao za samo šest godina. U Srbiji je taj put posebno vidljiv: od sedam hiljada građana na ulici do pedesetak aktivista sa transparentima.

Autor: Dalibor Stankov