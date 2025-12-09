Merc širi teror nad građanima: Uvreda na mrežama kao povod za upad policije

Nemački kancelar Fridrih Merc vodi pravi obračun sa svakim ko ga na internetu nazove ružnom reči. Prema pisanju nedeljnika „Welt am Sonntag“, Merc je lično ili preko privatne firme podneo stotine krivičnih prijava zbog uvreda na društvenim mrežama. U nekoliko slučaja to je završilo policijskim pretresima stanova u cik zore.

Najpoznatiji primer je penzioner Štefan Nihof. Podelio je na svom nalogu na društvenoj mreži duhovitu fotografiju u kojem je ministra Habeka nazvao „glupanom“, pa mu je policija mesecima kasnije upala u kuću u 6 sati ujutru i oduzela tablet. Sam Merc je pokretao postupke protiv građana koji su ga zvali „malim“, „kretenom“ ili „prljavim pijancem“. Izvršeno je više pretresa, a sud je kasnije utvrdio da je jedan bio nezakonit.

Posebno sporno je što kancelar koristi privatnu firmu „So Done“ koja pretražuje internet, podnosi prijave u njegovo ime i uzima pola odštete kada sud dosudi novac. Političaru su tako kritike na njegov račun postale unosan posao, a policija i tužilaštvo sredstvo za osvetu.

Kancelarija Merca tvrdi da sav novac ide u dobrotvorne svrhe, ali to ne menja činjenicu – državni aparat se koristi za gušenje slobodne reči.

Autor: S.M.