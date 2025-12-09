AKTUELNO

Zbogom nemačkom snu – stigla zelena noćna mora: Rekordan talas stečajeva u 2025!

Izvor: Pink.rs/Srpski ugao

Nemačka privreda suočava se sa najgorim talasom stečajeva firmi od 2014. godine. Prema podacima Creditreform, do kraja 2025. čak 23.900 preduzeća prijavilo je stečaj – što je više od 8% u odnosu na 2024. godinu i najviše u poslednjih deset godina, piše portal Srpski ugao.

Radnici ostaju bez posla, porodične firme zatvaraju vrata, dok vladajuća „semaforska“ koalicija (SPD, Zeleni, FDP) nastavlja da ulaže milijarde u rat u Ukrajini i u „zelenu tranziciju“.

Privreda na kolenima

Nemačka ima najskuplju struju u Evropi.

Sankcije su ukinule jeftin ruski gas.

Klimatska agenda i birokratski pritisak guše industriju.

Veliki koncerni sele fabrike u Kinu i SAD, dok srednja preduzeća masovno gase.

Samo u novembru 2025. broj stečajeva skočio je za 18% u odnosu na prethodni mesec.

Iluzija „zelene tranzicije“

Dok se državni dug penje, a poreski prihodi padaju, vlast se hvali „crnom nulom“ i „klimatskom neutralnošću“. Vetrenjače stoje kada nema vetra, fabrike se gase jer struja košta bogatstvo, a prioritet su nove milijarde za oružje i ideološke projekte.

Nemačka je treću godinu zaredom u recesiji, dok zemlje koje nisu slepo pratile sankcije beleže rast. Nekadašnja lokomotiva Evrope postala je kočnica.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Nemački radnik ostaje na ulici dok troškovi života skaču u nebo. Vladajuća koalicija i dalje šalje milijarde u rat i na vetrenjače koje ne rade. Ovo je primer kako ideološki mrak i rusofobija uništavaju sopstvenu zemlju. Oni koji su likovali nad „propasti ruske ekonomije“ danas gledaju kako propada njihova. Srednja klasa i realni sektor nestaju pred očima države, a krivci i dalje drže lekcije o „vrednostima“. Nemačka je postala upozorenje celoj Evropi šta se dešava kada fanatike pustite da vode državu.

Autor: Dalibor Stankov

