TRAMP OTKRIO PROBLEM EVROPSKIH LIDERA: Zovu da kontaktiram predsednika jedne zemlje kada oni ne mogu da razgovaraju sa njim

Na pitanje da li bi se mešao u izbore u Evropi, Tramp je odgovorio da bi dao podršku pojedinim kandidatima i naveo da je već podržao Orbana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp otkrio je danas koje evropske lidere ceni.

Osim što je ismejao evropske lidere, posebno je pohvalio lidera Mađarske Viktora Orbana.

"Pogledajte Orbana, ne dopušta nikome da mu uđe u zemlju! On odlično obavlja posao po pitanju ilegalnih migracija", istakao je Tramp za Politiko.

Tramp je takođe govorio o turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu, kojeg je opisao kao "tvrdu figuru" i "prijatelja".

Navodi da evropski lideri "često traže od njega da kontaktira Erdogana kada sami ne mogu da razgovaraju s njim".

Na pitanje da li bi se mešao u izbore u Evropi, Tramp je odgovorio da bi dao podršku pojedinim kandidatima i naveo da je već podržao Orbana.

Autor: S.M.