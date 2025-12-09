Zelenski pod pritiskom: Amerika dala Ukrajini rok da odgovori na najnoviju verziju mirovnog sporazuma!

Američka strana dala je Ukrajini nekoliko dana da odgovori na najnoviju verziju „mirovnog sporazuma“ koji se razmatra između Kijeva i Moskve, prenela je Ukrajinska pravda pozivajući se na izvore Fajnenšl tajmsa.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je evropskim liderima da je tokom „teškog“ razgovora u subotu sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa pozvan da brzo donese odluku o sporazumu.

Sagovornici FT navode da je Zelenski američkoj strani poručio da mu je potrebno vreme da se konsultuje sa evropskim saveznicima.

Izvor upoznat sa uslovima predloženim Kijevu rekao je da se Tramp nada da će sporazum biti zaključen do Božića.

Jedan od zapadnih zvaničnika opisao je ukrajinsku stranu kao „zaglavljenu između teritorijalnih zahteva koje ne može da prihvati i američke strane koju ne može da odbije“.

Zelenski je naglasio da se ukrajinska i američka strana nisu složile oko pitanja istočnog dela Ukrajine.

