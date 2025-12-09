Đorđa Meloni raširila ruke, Zelenski joj pao u zagrljaj! Evo kako je dočekan ukrajinski lider u Rimu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je imao odličan i sadržajan razgovor sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni o radu ukrajinskog pregovaračkog tima i o svim aspektima diplomatske situacije.

„Imali smo odličan i veoma sadržajan razgovor o svim aspektima diplomatske situacije. Cenimo što je Italija aktivna u procesu pronalaženja efikasnih ideja i definisanja koraka za približavanje mira. Obavestio sam je o radu našeg pregovaračkog tima, koordiniramo diplomatiju. Računamo na italijansku podršku u budućnosti, to je važno za Ukrajinu“, napisao je Zelenski na Fejsbuku nakon sastanka u Rimu.

On je dodao da će upravo takva podrška pomoći ukrajinskim porodicama, deci i svakodnevnom životu u gradovima i zajednicama koje i dalje trpe stalne ruske napade.

„Moramo zaštititi živote. Hvala ti, Italijo“, naglasio je Zelenski.

Autor: Dalibor Stankov