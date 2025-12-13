HIT! Ukrao svoj automobil i završio u pritvoru

Policija Palme de Majorke istražuje mladića od 25 godina zbog krivičnog dela krađe sopstvenog automobila.

Njegov automobil je 15. septembra uklonio pauk zbog nepropisnog parkiranja i od tada je bio smešten na depou vučne službe.

Umesto da plati kaznu za preuzimanje od 132,61 evro, mladić se odlučio na hazarderski potez i ukrao je sopstveni automobil.

Izvukao ga je sa depoa bez plaćanja kazne, što je automatski dovelo do prijave za krađu koju su podneli zaposleni vučne službe, pišu španski mediji.

Rasplet istrage

Tri meseca kasnije, 6. decembra, policija je zaustavila istog vozača zbog nepropisne vožnje, a nakon provere registarske oznake službenici su brzo shvatili da je njegov auto na listi ukradenih.

Iznenađenje je usledilo kada je privedeni vozač, koji je dokazao da je vlasnik automobila, priznao krađu sopstvene imovine.

Manevar kojim je želeo da izbegne plaćanje kazne prerastao je u znatno veći pravni problem.

Vozilo je ponovo odvezeno na gradski depo, a policija je svu dokumentaciju prosledila istražnom sudiji.

