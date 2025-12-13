AKTUELNO

Svet

KINA NAPALA FILIPINSKE BRODOVE! Drama u Južnom kineskom moru, ima povređenih! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Shizuo Kambayashi ||

Vodenim topovima na ribare – trojica povređena.

Kineska obalska straža vodenim topovima gađala je filipinske ribarske brodove na spornom sprudu u Južnom kineskom moru. Tom prilikom povređena su trojica ribara, dok su dva plovila pretrpela „značajnu štetu“.

Napadi i blokade plovila

Prema navodima filipinske obalske straže, gotovo dvadesetak ribarskih čamaca bilo je meta napada i blokada. Manji brod kineske obalske straže presekao je sidrene konopce nekoliko filipinskih plovila, dovodeći posade u opasnost.

„Pozivamo kinesku obalsku stražu da se pridržava međunarodnih standarda i da živote ribara stavi ispred navodnih mera sprovođenja zakona“, saopštila je obalska straža u Manili.

Reakcija Kine i optužbe Manile

Ambasada Kine u Manili nije odmah odgovorila na zahteve za komentar. Kineska obalska straža saopštila je da je „oterala filipinska plovila“ i preduzela „mere kontrole“. Portparol filipinske obalske straže Džej Tarijela izjavio je da takva izjava predstavlja priznanje krivice:

„Priznali su ovo zlo delo prema običnim filipinskim ribarima.“

Ometanje spasilačkih akcija

Plovila filipinske obalske straže koja su krenula da pomognu povređenima bila su više puta sprečavana da stignu do spruda Sabina. Uprkos tome, jutros su uspeli da dopru do ribara i pruže im medicinsku pomoć i osnovne potrepštine.

Sporna zona – Sabina sprud

Sprud Sabina, koji Kina naziva Sijanbin grebenom, a Filipini sprudom Eskoda, nalazi se u isključivoj ekonomskoj zoni Filipina, oko 150 km zapadno od provincije Palavan. Kina polaže pravo na gotovo celo Južno kinesko more – pomorski put kojim godišnje prolazi roba vredna više od 3.000 milijardi dolara. Međunarodni arbitražni tribunal je 2016. presudio da kineske teritorijalne pretenzije nemaju osnov u međunarodnom pravu, ali Peking tu odluku odbacuje.

Autor: Dalibor Stankov

