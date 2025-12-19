AKTUELNO

Svet

Putin dobio pitanje o NIS-u! Nije želeo da širi temu: Verujem da će Beograd ispuniti svoje obaveze

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko ||

Vladimir Putin već dve decenije održava godišnju konferenciju za novinare, na kojoj javnosti u Rusiji i inostranstvu predstavlja strogo kontrolisanu verziju svojih politika.

Novinar iz Srbije Željko Šajinj je tokom konferencije podsetio predsednika Rusije da kompanija NIS, zajedničko preduzeće Rusije i Srbije, trpi posledice zbog zapadnih sankcija. Pitao je kako predsednik komentariše ovu situaciju?

"Što se tiče NIS-a, pritisak zapadnih sankcija se nastavlja, a to je pokazatelj političke moći. Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obe zemlje će realizovati brojne druge projekte", kazao je Putin ne želeći da širi ovu temu.

Autor: S.M.

#Beograd

#Nis

#Vladimir Putin

#pitanje

#reakcija

POVEZANE VESTI

Svet

PUTIN DONEO NOVI UKAZ: Ovim će se zaštiti imovina bivše Ruske imperije i SSSR u inostrantvu

Politika

VELIKI DAN ZA NAŠE DVE ZEMLJE Ana Brnabić dočekala prvi direktan let iz Astane za Beograd (FOTO)

Svet

Poznato ŠTA TRAŽI PUTIN DA BI OKONČAO RAT U UKRAJINI: Trampu se žuri, Zelenski strahuje

Politika

Aleksandar Vulin na ruskom atomskom forumu kome prisustvuje i predsednik Putin

Svet

Putin prvi put nakon smrti papa Franje progovorio o odnosu sa poglavarom Rimokatoličke crkve: Imao je da kaže samo jedno

Svet

'DOBRO SE POKAZAO U BORBENIM USLOVIMA' Putin: U Rusiji se pokreće serijska proizvodnja raketnog sistema 'orešnik'