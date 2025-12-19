Putin dobio pitanje o NIS-u! Nije želeo da širi temu: Verujem da će Beograd ispuniti svoje obaveze

Vladimir Putin već dve decenije održava godišnju konferenciju za novinare, na kojoj javnosti u Rusiji i inostranstvu predstavlja strogo kontrolisanu verziju svojih politika.

Novinar iz Srbije Željko Šajinj je tokom konferencije podsetio predsednika Rusije da kompanija NIS, zajedničko preduzeće Rusije i Srbije, trpi posledice zbog zapadnih sankcija. Pitao je kako predsednik komentariše ovu situaciju?

"Što se tiče NIS-a, pritisak zapadnih sankcija se nastavlja, a to je pokazatelj političke moći. Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obe zemlje će realizovati brojne druge projekte", kazao je Putin ne želeći da širi ovu temu.

Autor: S.M.