MARIJA NAĐENA U GEPEKU SVOG AUTA, ŽIVA SE RASPADALA: Od mirisa trulog mesa policajci povraćali, jedan pao u nesvest! Morbidna mreža se rasplela posle 1 rečenice

Sudbonosna odluka njenog muža Džoa da optuži svoju ljubavnicu bila je kobna po njega.

Kada je majka dvoje dece Marija Korp (50) nestala iz svog doma u Melburnu 13. februara 2005. godine, bilo je izuzetno neobično za nju i malo ko je mogao da pretpostavi morbidni rasplet događaja.

Naime, četiri dana nakon što je zabrinuti zet prijavio njen nestanak, jedva živu našli su je u gepeku njenog automobila. Za Narel Frejzer, detektivku koja je radila na ovom slučaju, "miris smrti" je nešto što je prati od tog dana.

Čuvar je primetio Marijin crveni automobil "mazda 626" parkiran u blizini Melburnskog svetilišta sećanja i obavestio policiju. Detektivka Frejzer je ubrzo stigla na lice mesta, ali nešto ju je odmah uznemirilo - mučan smrad koji je dolazio iz vozila. Miris je bio toliko užasan da je jedan detektiv pao u nesvest, a drugi se ispovraćao.

Govoreći u podkastu "Razgovori o istinskom zločinu“, Frejzer, koja sada ima 64 godine i bila je pripadnik policije Viktorije 27 godina, prisetila se: "Sa oko 80 metara udaljenosti mogli smo da osetimo miris nečega što je izlazilo iz automobila. Bio je oštar, jak.“

To je bio miris Marije, čije se telo raspadalo iako je još bila živa. Frejzer je pronašla Mariju u gepeku automobila, kako leži u fetalnom položaju. Bila je bez svesti i jedva disala. Dok se Marija borila za život u bolnici, okolnosti oko njenog nestanka su postajale misterija.

Marija je bila majka dvoje dece. Njena ćerka Laura De Gois bila je iz prvog braka sa Manuelom De Goisom, koji je tragično preminuo od srčanog udara 1987. godine, a sin Damijan Korp rođen je sa njenim drugim mužem, Džoom Korpom, za koga se udala u oktobru 1991. godine. I upravo je Marijin muž Džo (47) odmah izazvao zaprepašćenje kod detektiva.

Džo je prvobitno rekao policiji da se njegova žena nije pojavila na poslu u sredu ujutru i da nije stigla da pokupi njihovog sina Damijana (11) iz škole kasnije tog dana. Međutim, nešto se jednostavno nije uklapalo.

Analitičarka u Jedinici za nestale osobe u Viktoriji prva je izrazila sumnju u vezi sa Džoom, a Frejzer je dodala da je samo imala "osećaj u stomaku“ da nije sve onako kako izgleda. Kada je Frejzer preuzela slučaj, počela je dublje da kopa po Marijinom životu i ispitivala je Džoa da li zna da li je Marija imala neprijatelje.

"Rekao je: 'Pa, jedina osoba koja mi pada na pamet je žena sa kojom sam imao aferu.' Stavio ju je pod sumnju čim je imao priliku.“

Ali ispostavilo se da Džo i njegova bivša ljubavnica Tanja Herman (38), koju je upoznao na internetu godinu dana ranije, imaju dve veoma različite priče. Iako je Džoova verzija događaja sugerisala da su imali kratku aferu koja se završila mesecima ranije, Tanja je tvrdila da su zapravo još zajedno. Čak je otišla toliko daleko da je rekla da joj on plaća kiriju i da planiraju veridbu.

Tek kada je paukova mreža počela polako da se raspliće, Frejzer i njen tim su primili poziv u vezi sa Marijinim automobilom.

"Nikada neću zaboraviti taj miris. Bilo je gotovo zastrašujuće jer je do tada automobil očigledno bio na vrelom suncu nekoliko dana.“

Dok ih je smrad naveo da poveruju da je Marija mrtva, bili su šokirani kada su je našli zapravo živu. Detektivka se setila da, iako je Marija bila živa, nije mogla da joj napipa puls na zglobovima ili vratu.

"Samo sam htela da proverim 110 odsto, stavila sam glavu na njene grudi da poslušam srce i ona se tada pomerila. Nisam mogla da verujem! Samo se sećam da sam vikala 'O, bože, živa je! Živa je!'“

Marija je prebačena u bolnicu pateći od nedostatka kiseonika u mozgu, povreda glave i teške dehidracije. Stavljena je u medicinski indukovanu komu, ali se nažalost nikada nije probudila. Ostala je u bolnici skoro šest meseci i preminula je 5. avgusta 2005. godine, 10 dana nakon što su je lekari skinuli sa aparata za održavanje života.

Od trenutka kada je Marija pronađena, Frejzer i njen tim bili su uvereni da Džo, koga je smatrala "narcisom“ i "ženskarošem“, ima neke veze sa njenim sada pokušajem ubistva. Međutim, kada je saznala da ju je ljubavnik optužio, Tanja je sve priznala.

Priznala je bolesnu zaveru za ubistvo za koju je tvrdila da je sledila po Džoovom naređenju i tvrdila da joj je on dao kaiš da ga koristi kao oružje i kapu za plivanje da stavi na glavu kako ne bi ostavljala dokaze na mestu zločina. Motiv? Tvrdila je da joj je rekao da je otarasiti se Marije jedini način da njih dvoje žive srećno do kraja života.

Marija je ušla u svoj automobil 9. februara 2005. godine koji je bio parkiran u garaži njene kuće, i spremila se da krene na posao – baš kao i svakog drugog dana. Ali ovaj put je bilo drugačije… Tanja je čekala u zasedi na zadnjem sedištu i počela da je davi kaišem. Kada je Marija izgubila svest, Tanja je ubacila njeno telo u gepek i ostavila je tamo da umre.

"Džo je manipulisao Tanjom, po mom mišljenju... Kontrolisao je, obećavao joj je svet, a Tanja mu je verovala.“

Tanja je osuđena na 12 godina zatvora sa devet godina bez mogućnosti uslovnog otpusta. Puštena je na uslovnu slobodu 14. februara 2014. godine, nakon što je provela devet godina u zatvoru.

U međuvremenu, Džo, koji je takođe optužen za pokušaj ubistva svoje supruge, izjasnio se da nije kriv i izvršio je samoubistvo na dan sahrane svoje supruge . Godine 2010, Marijina ćerka Laura De Gois je za emisiju "A Current Affair“ rekla da se seća svoje majke iz srećnijih vremena.

Autor: D.Bošković