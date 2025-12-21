AKTUELNO

Svet

Najmanje 10 mrtvih i 10 povređenih: Stravična pucnjava u Johanesburgu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Naoružani napadač ubio je najmanje 10 osoba i ranio još 10 u napadu koji se dogodio u naselju Bekersdal, 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, saopštila je danas lokalna policija.

Motiv napada još nije poznat, a prema policijskom saopštenju, napadač je nasumično pucao po prolaznicama na ulicama, prenosi CBS.

"Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima", izjavila je portparolka policije Brenda Muridili.

Najmanje deset ljudi je povređeno i oni su prevezeni u bolnicu.

Ovo je drugi masovni napad u Južnoj Africi ovog meseca, kada su, 6. decembra, naoružani napadači upali u hostel u blizini Pretorije, ubivši 12 ljudi, među kojima i trogodišnje dete.

pročitajte još

Kancelarija za KiM: Neosnovano hapšenje Srbina nastavak nasilne kampanje Kurtija

Autor: Marija Radić

#Bolnica

#Johanesburg

#Napad

#Pucnjava

#masovna pucnjava

POVEZANE VESTI

Svet

VIŠE OD 30 POGINULIH: Stravična nesreća, autobus pao sa visine od skoro 800 metara

Svet

Najmanje 12 osoba poginulo, 10 povređeno: Stravična saobraćajka u Ekvadoru

Svet

UHAPŠEN NAPADAČ SA ROD AJLENDA! Policija ga uhvatila posle 10 sati bekstva!

Svet

PUCNJAVA U NJUJORKU: Ispred noćnog kluba ranjeno 10 osoba

Svet

VOZ PREPOLOVIO AUTOBUS NA SPRAT! Stravična nesreća u Meksiku: Najmanje 10 osoba poginulo

Svet

MASAKR U MEKSIKU: Najmanje 10 osoba ubijeno tokom verske proslave, među stradalima i deca