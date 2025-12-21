Najmanje 10 mrtvih i 10 povređenih: Stravična pucnjava u Johanesburgu

Naoružani napadač ubio je najmanje 10 osoba i ranio još 10 u napadu koji se dogodio u naselju Bekersdal, 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, saopštila je danas lokalna policija.

Motiv napada još nije poznat, a prema policijskom saopštenju, napadač je nasumično pucao po prolaznicama na ulicama, prenosi CBS.

"Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima", izjavila je portparolka policije Brenda Muridili.

Najmanje deset ljudi je povređeno i oni su prevezeni u bolnicu.

Ovo je drugi masovni napad u Južnoj Africi ovog meseca, kada su, 6. decembra, naoružani napadači upali u hostel u blizini Pretorije, ubivši 12 ljudi, među kojima i trogodišnje dete.

Autor: Marija Radić