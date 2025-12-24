Papa Lav XIV pozvao na božićno primirje: Rusija očigledno odbila zahtev

Poglavar Katoličke crkve apelovao na 24 sata mira širom sveta, izražavajući žaljenje zbog odbijanja Rusije.

Papa Lav XIV u utorak uveče uputio je apel za jednodnevno božićno primirje širom sveta, pozivajući sve ljude dobre volje da poštuju dan mira.

„Ponavljam svoj zahtev svim ljudima dobre volje da poštuju dan mira – barem na praznik rođenja našeg Spasitelja“, rekao je papa novinarima u svojoj rezidenciji u Kastel Gandolfu blizu Rima.

Papa je izrazio „veliku tugu“ što je, kako je naveo, „očigledno Rusija odbila zahtev za primirje“. Rusija je od februara 2022. godine, kada je izvršila invaziju na Ukrajinu, više puta odbacila pozive na prekid vatre, tvrdeći da bi to dalo vojnu prednost Ukrajini.

Govoreći o sukobima uopšte, Lav je dodao: „Nadam se da će poslušati i da će biti 24 sata mira u celom svetu.“

U isto vreme, Ukrajina je povukla trupe iz jednog grada na istoku zemlje nakon žestokih borbi sa ruskim snagama, dok su napadi Moskve odneli živote troje civila i izazvali prekid struje za hiljade ljudi na niskim zimskim temperaturama.

Nije bilo znakova skorog proboja u pregovorima, iako su vodeći pregovarači iz Rusije i Ukrajine proteklog vikenda u Majamiju održali odvojene sastanke sa američkim zvaničnicima u pokušaju da se pronađe put ka okončanju skoro četvorogodišnjeg rata.

Papa Lav XIV se početkom decembra sastao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Na pitanje da li bi prihvatio poziv da poseti Ukrajinu, odgovorio je: „Nadam se“, ali je dodao da nije moguće reći kada bi takvo putovanje moglo da se dogodi.

On je ocenio da je traženje mira u Ukrajini bez evropskog diplomatskog učešća „nerealno“ i upozorio da predloženi mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa rizikuje „ogromnu promenu“ u transatlantskom savezu.

Autor: Dalibor Stankov