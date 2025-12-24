AKTUELNO

Svet

Bosanac izazvao tešku saobraćajku u Austriji: Povređeno šest osoba, vozilo potpuno smrskano

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Ronald Zak ||

Državljanin Bosne i Hercegovine izazvao ne težak udes na južnom delu auto-puta A2 kod austrijskog Vernberga. Naime, danas oko 16.25 sati vozio je u pravcu Beča, kada se u svojoj saobraćajnoj traci iznenada okrenuo i poprečio zbog snega na kolovozu.

Ovaj 41-godišnji vozač tada je krenuo u pogrešnom smjeru kako bi se vratio nazad na petlju Filah.

Istovremeno, jedna 65-godišnja žena iz okruga Klagenfurt-Land, koja je svojim automobilom uredno vozila u pravcu Beča, nije uspela da izbegne sudar sa vozilom državljanina BiH.

Sva četiri putnika iz automobila vozača iz BiH, kao i dva putnika iz vozila koje je dolazilo iz suprotnog pravca, zadobili su povrede neutvrđenog stepena i prevezeni su vozilima hitne pomoći u Pokrajinsku bolnicu u Filahu.

U akciji spasavanja i izvlačenja učestvovalo je više patrola saobraćajne policije iz Filaha, dobrovoljna vatrogasna društva Gedersdorf, Drobolah i Vernberg, vozila hitne pomoći službe Rettung Kernten sa sedam vozila i ukupno 23 medicinara, prenose Nezavisne novine.

pročitajte još

UŽAS U NIGERIJI! DEČAK SAMOUBICA AKTIVIRAO EKSPLOZIV: Raste broj žrtava u terorističkom napadu na džamiju (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Beč

#Bosanac

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD KULE NEBOJŠA: U sudaru kamiona i automobila više ljudi povređeno

Hronika

KARAMBOL U USTANIČKOJ: Žena se automobilom zakucala u autobus, dvoje ljudi povređeno

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA U ZEMUNU: Hitna pomoć reanimira čovek na licu mesta, vozilo potpuno smrskano

Hronika

Tri saobraćajke u Beogradu u noći za nama: Šest osoba povređeno

Hronika

Stravičan udes kod Zrenjanina: Ima MRTVIH, dete teško povređeno

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD KRALJEVA - Čovek poginuo u sudaru autobusa i automobila