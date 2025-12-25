AKTUELNO

Svet

HOROR U BRAZILU! Dvogodišnjakinju UBILE PIRANE: Roditelji skočili u vodu, ali već je bilo kasno

Izvor: Kurir.rs/Miror, Foto: Pixabay.com ||

Klara Vitoria (2) tragično je stradala u napadu pirana nakon što je pala u reku u blizini svog doma u brazilskoj državi Amazonas. Devojčica je živela sa roditeljima u kući na vodi koja nije imala ogradu, a pad se dogodio kroz otvor u kući dok su roditelji na trenutak izgubili devojčicu iz vida.

Roditelji su odmah skočili u vodu i pokušali da je spasu, ali je telo male Klare pronađeno pet minuta kasnije, a devojčica je proglašena mrtvom na licu mesta.

Većina povreda bila je na vratu i nastale su tokom napada pirana. Telo je prebačeno u Institut za forenzičke procedure.

Lokalni ribari navode da su ovakvi napadi češći tokom sezone razmnožavanja pirana, te upozoravaju kupače i meštane da budu oprezni.

Biolog Edinberg Oliveira objašnjava da pirane obično deluju odbrambeno i daju jedan upozoravajući ugriz, a incidenti se dešavaju kada ljudi narušavaju prirodna staništa riba.

Ovaj tragičan događaj dolazi nedugo nakon što je u oktobru došlo do sličnog napada pirana na popularnoj plaži Miriti u Manakapuru, pri čemu je više osoba, uključujući i sedmomesečnu bebu, povređeno. Lokalna vlast je tada apelovala da se izbegava kupanje.

Bosanac izazvao tešku saobraćajku u Austriji: Povređeno šest osoba, vozilo potpuno smrskano

Autor: Marija Radić

