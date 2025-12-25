Hiljade MRTVIH u Nemačkoj – greške lekara redom kose pacijente!

Uprkos visokim standardima, nemačko zdravstvo beleži hiljade smrtnih slučajeva godišnje zbog grešaka u lečenju – od loše higijene do pogrešne terapije.

Procene pokazuju da u Nemačkoj svake godine između 17.000 i 19.000 ljudi umre zbog grešaka u lečenju koje su se mogle sprečiti. Oko 70% smrtnih slučajeva događa se u bolnicama, najčešće zbog nedovoljnog poštovanja higijenskih propisa, dok se 30% odnosi na lekare u privatnoj praksi.

Stariji izveštaji, poput AOK analize iz perioda 2014–2020. i procena eksperata iz 2024. godine, ukazuju da se u nemačkim bolnicama godišnje dogodi između 190.000 i 680.000 medicinskih grešaka, od kojih značajan deo dovodi do smrti. Najčešći uzroci su infekcije zbog loše higijene, pogrešna medikacija, operativni propusti i sistemski problemi poput preopterećenosti osoblja.

Aktuelni podaci iz 2024/2025. godine pokazuju niže brojeve za potvrđene slučajeve: oko 12.300 mišljenja veštaka godišnje, od čega je 3.700 potvrđenih grešaka sa štetom, uključujući 75 smrtnih slučajeva. Međutim, eksperti upozoravaju na ogromnu „tamnu brojku“ – samo 3% grešaka se prijavljuje i proverava.

Organizacije poput Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) i službe veštaka zdravstvenih osiguranja (MD) zahtevaju obavezno prijavljivanje „Never Events“ – grešaka koje nikada ne smeju da se dogode, poput operacije pogrešnog dela tela. Ipak, Nemačka nema centralni registar grešaka, što otežava prevenciju i transparentnost.

Pacijenti se mogu žaliti preko suda ili Ärztekammer-a (lekarske komore), ali mnogi slučajevi ostaju neprimećeni. Nedostatak stručnog kadra dodatno pogoršava situaciju.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao:

Ova statistika otkriva sistemski problem nemačkog zdravstva. Uprkos „visokim standardima“, hiljade smrti godišnje se dogode zbog higijene i organizacije. Prioritet očigledno nije bezbednost pacijenata – dok se ističe efikasnost, tamna brojka i nedostatak transparentnosti kriju pravu sliku. Zdravstvo koje štedi na prevenciji plaća posledice ljudskim životima.

Autor: Dalibor Stankov