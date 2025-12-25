Ubijena četiri člana porodice? HOROR KAKAV LIHTENŠTAJN NE PAMTI

AKTUELNO

Dva muškarca i dve žene iz Lihtenštajna pronađeni mrtvi ove nedelje, a pripadali su jednoj porodici, saopštila je danas policija dok istražuje neobičan slučaj u toj maloj alpskoj kneževini.

Lokalna policija je saopštila da je telo 41-godišnjeg muškarca pronađeno u sredu na švajcarskoj strani obale Rajne pored Vaduca, glavnog grada Lihtenštajna.

Policija je kasnije pronašla tela 73-godišnjeg muškarca i dve žene, starosti 68 i 45 godina, u stanu u Vaducu, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

To su bili roditelji i sestra opštinskog radnika, navela je policija.

Obdukcije su u toku kako bi se utvrdio uzrok smrti te četiri osobe.

