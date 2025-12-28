BOLSONARO OPERISAN ZBOG ŠTUCANJA Intervencija trajala oko sat vremena

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro, koji služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja puča, danas je imao operaciju blokade freničnog nerva nakon intenzivnog napada štucanja, saopštili su lekari koji su ga operisali.

Blokada freničnog nerva je postupak koji privremeno smanjuje aktivnost nerva koji kontroliše dijafragmu, pomažući u zaustavljanju upornog štucanja i izvodi se pod lokalnom anestezijom, primenom lekova u blizini nerva, obično pod ultrazvukom, i sprovodi se samo kada štucanje ne reaguje na uobičajene tretmane, prenosi Globo.

Danas je izvršena operacija blokade freničnog nerva na Bolsonarovoj desnoj strani, dok će u ponedeljak biti operacija na levoj strani.

Radiolog i interventni hirurg Mateus Saldanja izjavio je da je procedura blokade freničnog nerva na Bolsonarovoj desnoj strani bila uspešna, kao i da će u ponedeljak biti izvedena operacija na levoj strani.

Prema rečima medicinskog tima, operacija je trajala oko jedan sat.

Autor: D.Bošković