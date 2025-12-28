Otkriveni šokantni detalji razgovora Trampa i Putina - Zelenski će poludeti kada ovo čuje

Telefonski razgovor Vladimira Putina i Donalda Trampa trajao je sat i pet minuta i protekao je u, kako je navedeno, prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi, sa fokusom na pronalaženje rešenja za sukob u Ukrajini. Tu informaciju saopštio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

Prema njegovim rečima, razgovor je bio sadržajan i usmeren na konkretne korake ka političkom rešenju krize.

Ušakov je naveo da je američki predsednik Donald Tramp pažljivo saslušao detaljno izlaganje ruskog predsednika Vladimira Putina, uz poseban naglasak na osnovne dogovore koji su ranije postignuti u Ankoridžu.

- Razgovor se odvijao u prijateljskoj atmosferi i bio je usmeren na traženje načina za rešavanje sukoba u Ukrajini - rekao je Ušakov, ističući da je Tramp pokazao interesovanje za ruske stavove i predloge.

Ruski predsednik se, prema navodima Kremlja, saglasio sa Trampovim predlogom da se nastavi rad na rešavanju krize kroz posebno formirane radne grupe.

- Dogovoreno je da se rad nastavi u okviru radnih grupa, a njihovi parametri kada je reč o Ukrajini biće objavljeni početkom januara - izjavio je Ušakov.

Ovaj potez se tumači kao pokušaj institucionalizacije pregovora i prebacivanja dijaloga sa političkog na operativni nivo.

Ekonomija u senci mira

Američki predsednik je tokom razgovora, prema rečima pomoćnika ruskog predsednika, govorio i o impresivnim izgledima za ekonomsku saradnju između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, ali pod jasnim uslovom da se sukob u Ukrajini okonča.

Ta poruka iz Vašingtona ukazuje da bi normalizacija političkih odnosa mogla da otvori prostor za širu trgovinsku i investicionu saradnju dve zemlje.

Novi razgovor posle sastanka sa Zelenskim

Ušakov je potvrdio i da su se Putin i Tramp dogovorili da ponovo razgovaraju telefonom nakon Trampovog susreta sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Očekuje se da će upravo taj naredni razgovor dati jasniju sliku o daljim koracima i mogućem formatu pregovora, u trenutku kada se intenziviraju diplomatske aktivnosti oko ukrajinskog pitanja.

Razgovor dvojice lidera ocenjuje se kao jedan od najkonkretnijih kontakata Moskve i Vašingtona u poslednje vreme, a njegovi efekti mogli bi postati vidljivi već početkom januara.

Autor: D.Bošković