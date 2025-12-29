Bitkoin ponovo iznad 90.000 dolara: Porastao za više od 3 odsto

Bitkoin je skočio iznad 90.000 dolara u azijskom trgovanju, signalizirajući potencijalni oporavak nakon što je kriptovaluta propustila takozvani „božićni ralli“ koji je doveo cene akcija do rekordnih maksimuma.

Bitkoin je porastao za 3,1% na više od 90.200 dolara u Singapuru, dok je eter porastao za 4% na više od 3.000 dolara, izvestio je Blumberg.

Za razliku od berze, gde je S&P 500 dostigao rekordne maksimume na Badnje veče, bitkoin je uglavnom stagnirao. Tržište kriptovaluta se i dalje oporavlja od višenedeljne rasprodaje koja je počela u oktobru likvidacijom oko 19 milijardi dolara u leveridž pozicijama.

Događaj je potresao tržište, a investitori su od tada oklevali da se klade na značajan oporavak. Ali sada postoje znaci promene raspoloženja.

Ponedeljakšnji rast „izgleda da je delimično vođen kratkoročnim trgovcima na malo koji zauzimaju veće pozicije u fjučersima“, rekao je Sebastijan Bea, glavni investicioni direktor u firmi za kripto trezore ReserveOne Inc.

Potražnja za bikovskim opkladama raste

Prema CryptoQuant-u, stopa finansiranja Bitkoina - ključni indikator raspoloženja na kripto tržištu - je na najvišem nivou od 18. oktobra. To signalizira rastuću potražnju za takozvanim bikovskim opkladama na tržištu fjučersa.

Otvoreni interes za Bitkoin fjučerse se takođe oporavio od nedavnih najnižih nivoa, ali ostaje „znatno ispod nedavnih maksimuma koji su se poklopili sa nedavnim maksimumima Bitkoina u oktobru“, dodao je Bea.

Podsetimo se da je Bitkoin dostigao rekordnih 126.251 dolara 6. oktobra.

