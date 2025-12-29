ZELENSKI JE UPRAVO NAGOVESTIO NEZAMISLIV KORAK?! Evo šta je plan za Putina - Otkriveno šta je tražio od Donalda Trampa

Tokom narednih dana biće održani sastanci sa evropskim i američkim savetnicima, nakon čega će uslediti razgovori o detaljima mirovnog plana na nivou Koalicije voljnih, a zatim i mogući sastanci sa predstavnicima Ruske Federacije, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski nagovestio mogućnost sastanka sa Putinom

- Pre svega, u narednim danima želimo sastanak na nivou savetnika. Rustem Umerov (sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu) već je kontaktirao sve američke i evropske savetnike. Želimo takav sastanak i, mislim, učinićemo sve da se taj sastanak konačno održi u Ukrajini. Zatim, pripremićemo sva dokumenta na nivou savetnika, a biće i sastanaka na nivou evropskih lidera, prvo sa Ukrajinom u širokom sastavu - to je Koalicija voljnih - rekao je Zelenski u prepisci s novinarima, prenosi Ukrinform.

Prema rečima Zelenskog, nakon Koalicije voljnih, relevantni dokumenti će biti dogovoreni na nivou evropskih lidera, a biće izvršene i pripreme za sastanak između evropskih lidera i predsednika SAD Donalda Trampa.

On je dodao da bi nakon svih ovih susreta, ako sve bude išlo korak po korak, trebalo da se održi i sastanak u jednom ili drugom formatu sa Rusima.

- Još jednom naglašavamo: spremni smo za odgovarajuće formate o kojima smo već razgovarali - napomenuo je Zelenski.

Zelenski: Od Trampa sam tražio garancije u trajanju do 50 godina

On je izjavio danas da nacrt mirovnog okvira za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine predviđa američke bezbednosne garancije za Ukrajinu u trajanju od 15 godina, ali da je od Trampa tražio garancije bezbednosti u trajanju do 50 godina.

- Pokrenuo sam ovo pitanje sa predsednikom Trampom. Rekao sam mu da smo već u ratu i da to traje skoro 15 godina. I zato bih zaista voleo da garancije budu duže - istakao je Zelenski obracajući se novinarima u prepisci na mreži WhatApp.

Ukrajinski predsednik je naveo i da ga je Tramp obavestio da je razgovarao telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o planu koji sadrži 20 tačaka.

Peskov najavio novi telefonski razgovor između Putina i Trampa

Telefonski razgovor između Putina i Trampa održaće se uskoro, najavio je na današnjem brifingu portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

- U veoma bliskoj budućnosti - odgovorio je Peskov na pitanje koliko brzo će se održati telefonski razgovor između lidera Ruske Federacije i Sjedinjenih Država nakon Trampovog jučerašnjeg susreta sa Zelenskim.

Autor: Iva Besarabić