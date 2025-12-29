AKTUELNO

HOROR! DVOJE MRTVIH, ENTONI DŽOŠUA POVREĐEN: Stravična saobraćajna nesreća!

Uznemirujuće vesti iz sveta boksa.

Čuveni britanski bokser Entoni Džošua povređen je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Nigeriji.

Prema prvim informacijama, tamošnjih medija - dve osobe su izgubile život.

Navodno, Džošua (36) se nalazio u vozilu koje je na auto-putu Lagos–Ibadan, u mestu Makun, velikom brzinom udarilo u kamion koji je stajao na putu.

Na društvenim mrežama su se pojavile i prve fotografije i snimci:

