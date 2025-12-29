HOROR! DVOJE MRTVIH, ENTONI DŽOŠUA POVREĐEN: Stravična saobraćajna nesreća!

Uznemirujuće vesti iz sveta boksa.

Čuveni britanski bokser Entoni Džošua povređen je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Nigeriji.

Prema prvim informacijama, tamošnjih medija - dve osobe su izgubile život.

Navodno, Džošua (36) se nalazio u vozilu koje je na auto-putu Lagos–Ibadan, u mestu Makun, velikom brzinom udarilo u kamion koji je stajao na putu.

Na društvenim mrežama su se pojavile i prve fotografije i snimci:

𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒: : 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐡, 𝐭𝐰𝐨 𝐝𝐢𝐞



World-renowned boxer Anthony Joshua was involved in a road accident today in Makun, Ogun State.https://t.co/ToE0jblLEE



Credit: Adeniyi Orojo pic.twitter.com/gy68Z8aUTX — Punch Newspapers (@MobilePunch) 29. децембар 2025.

Autor: A.A.