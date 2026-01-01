IZGORELA CRKVA STARA 150 GODINA: Tužne slike iz Amsterdama, svetinja u potpunosti zahvaćena plamenom (VIDEO, FOTO)

Crkva na periferiji čuvenog amsterdamskog parka Vondelpark zapalila se jutros, pri čemu je srušena crkvena kula, prenosi britanski Telegraf.

Tokom požara, 150 godina stara crkva Vondelkerk potpuno je zahvaćena plamenom, prema izveštajima Lokmak Times & Travel i Tour World.

Požar je prijavljen oko 2:30 ujutru po lokalnom vremenu u staroj crkvi koja se nalazi na Vondelstratu u gradu.

The Vondel Church in Amsterdam



Once your culture is gone, it’s not coming back. pic.twitter.com/dDFN1gI49L — 🏛Architectolder (@Architectolder) 01. јануар 2026.



Hitne službe su odmah stigle na lice mesta. Požar je najpre izbio na krovu crkve, a plamen se brzo proširio na celu zgradu.

Na društvenim mrežama pojavilo se nekoliko snimaka koji prikazuju razmere požara i kako je crkva u potpunosti zahvaćena plamenom.

🇳🇱 Shortly after New Year’s, a major fire broke out at Amsterdam’s historic Vondelkerk, with flames engulfing the top of the church.



Built in the late 1800s by architect Pierre Cuypers, the former Catholic church later became a cultural and events venue after closing for worship… pic.twitter.com/8H3QGFnHzl — Europa.com (@europa) 01. јануар 2026.

Portparol vatrogasne službe izjavio je da se ulažu svi napori da se spasi ono što je još preostalo.

- Ali da, i dalje se vidi vetar, plamen, iskre koje lete. Trenutno se zaista fokusiramo na spasavanje onoga što je još u stanju da opstane. Ali sve se odvija veoma brzo - dodao je portparol.

Autor: S.M.