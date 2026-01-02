AKTUELNO

Pogledajte kako je snažan zemljotres prekinuo obraćanje predsednice Meksika: Građani izašli na ulice (VIDEO)

Jak zemljotres koji je pogodio južni i centralni Meksiko prekinuo je prvu konferenciju za novinare predsednice te zemlje Klaudije Šejnbaum u novoj godini, prenosi AP.

Šejnbaum, koja je ubrzo nastavila svoju konferenciju za novinare, rekla je da je razgovarala sa guvernerkom Gerera, Evelin Salgado koja joj je rekla da u toj meksičkoj saveznoj državi, u kojoj je registrovan epicentar zemljotresa, nije prijavljena ozbiljna šteta.

Gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada Molina saopštila je da je u zemljotresu u tom gradu povređeno 12 osoba, kao i da je "primljeno 18 prijava o nestanku struje u raznim naseljima".

Meksička Nacionalna seizmološka služba saopštila je ranije da je u Meksiku registrovan zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale, sa epicentrom u južnoj državi Gerero, na obali Tihog okeana, blizu pacifičkog letovališta Akapulko.

Državna agencija za civilnu zaštitu prijavila je više klizišta u oblasti oko Akapulka i na drugim auto-putevima u državi.

Stanovnici i turisti u Meksiko Sitiju i Akapulku istrčali su na ulice kada je počeo zemljotres, a potresi su se osetili i u meksičkim saveznim državama Morelos, Halisko, Oahaka, Tabasko i Kolima.

