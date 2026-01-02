FRANCUSKA DONELA NOVU ODLUKU: Ukidaju se doživotne beneficije za bivše premijere i ministre

Francuska je započela novu godinu ukidanjem političkih privilegija, koje su dugo kritikovane kao neadekvatnie, a od 1. januara prestale su automatske "doživotne" državne beneficije za bivše premijere i ministre unutrašnjih poslova, koje su podrazumevale službene automobile, vozače i stalnu policijsku zaštitu, prenosi RTL Frans.

Ovaj potez dolazi nakon najave francuskog premijera Sebastijana Lekornia sredinom septembra prošle godine, da će takve automatske beneficije biti zamenjene aranžmanima na određeno vreme, a bivši funkcioneri su od juče ostali bez 24 vozača i 24 policajca radi lične zaštite.

Prema novim pravilima, bivši francuski premijeri će zadržati službeni automobil i vozača koje finansira država deset godina, dok će policijska zaštita biti ograničena na tri godine.

Bivši ministri unutrašnjih poslova dobiće zaštitu dve godine, nakon čega će bezbednost biti održavana samo ako se identifikuje konkretna pretnja.

Bivši premijeri obavešteni su o promenama pismom iz kabineta premijera.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je naglasilo da reforma nije usmerena na potpuno ukidanje zaštite za bivše funkcionere, već na njeno smanjenje kako bi odgovarala stvarnom riziku.

Autor: Marija Radić