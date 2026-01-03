UŽIVO! OGLASIO SE TRAMP O OTMICI MADURA I NAPADU NA VENECUELU! On i žena su na putu za Njujork, pomenuo i NAFTU – 'Bićemo veoma umešani u sve' (FOTO+VIDEO)

Rano ujutru oko dva i tri sata, više eksplozija je odjeknulo u prestonici Venecuele - Karakasu, a stanovnici svedoče o preletu aviona i helikoptera iznad grada.

Američke snage su rano jutros u subotu napale glavni grad Venecuele. Stub dima, zvuci aviona i snažne detonacije viđeni su i mogli su se čuti u Karakasu. Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.

Tokom napada su pogođene ključne strateške tačke venecuelanske vojske, a napad je izveden u sadejstvu aviona i jurišnih helikoptera. Cilj svega toga bilo je hvatanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

On je zajedno sa suprugom otet od strane američke elitne jedinice Delta Force i oboje su nasilno izvedeni iz zemlje.

Potom je objavljena i fotografija otetog Madura, na kojoj se oko njega vide pripadnici elitne američke jedinice Delta Force. Vest o hvatanju Madura pobedonosno je objavio Donald Tramp i čestitao američkim snagama na "briljantnoj operaciji".

Tramp otkrio gde su odveli Madura i govorio o nafti

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da su Nikolas Maduro i njegova supruga prebačeni na američki ratni brod "U.S.S. Iwo Jima", koji patrolira Karibima.

Tramp kaže da će SAD biti "veoma snažno uključene" u naftnu industriju Venecuele.

- Imamo najveće naftne kompanije na svetu, najveće, najveće, i bićemo veoma uključeni u to - rekao je on.

Moguć novi napad na Venecuelu

Predsednik SAD Donald Tramp je nagovestio da bi njegova administracija mogla ponovo da cilja venecuelanske zvaničnike ukoliko "ostanu na strani Madura".

"Ako ostanu lojalni, njihova budućnost je zaista loša, zaista loša za njih“, rekao je Tramp.

Tramp: Gledao sam sve, kao da gledam TV šou

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je iz časa u čas pratio akciju u Venecueli i naveo je da je "gledao sve, kao da gleda TV šou".

"Bilo je užurbano, bio je svuda mrak, posebno u Venecueli, tim je uradio neverovatan posao, vežbali su kao nikad", rekao je Tramp.

On je rekao da su ljudi pohvalili akciju tima i rekli da nijedna druga država ne bi mogla da izvede takav manevar.

"Da ste videli šta se dogodilo... Gledao sam sve to, kao da gledam televizijski šou. Da ste videli brzinu, nasilje... Uradili su neverovatan posao, niko to ne bi mogao", rekao je američki predsednik.

Tramp je, u razgovoru za Fox News, odbio da iskaže podršku Mariji Korini Mačado, liderki venecuelanske opozicije koja je nedavno osvojila Nobelovu nagradu za mir.

"Pa, moramo to sada da sagledamo...", rekao je Tramp za Fox News kada su ga pitali da li će je podržati.

"Oni imaju potpredsednika, kao što znate. Ne znam kakvi su bili ti izbori, ali, znate, izbori Madura su bila sramota", rekao je predsednik SAD.

Snimak uništene vojne baze La Karlota u Karakasu

Američke vazdušne snage izvele su udare na vazduhoplovnu bazu La Karlota u Karakasu tokom početne faze operacije. Vizuelni dokazi ukazuju na uništenje najmanje jednog ruskog sistema Buk-M2E, opremljenog raketama 9M317, čime je napravljena rupa u sistemu protivvazdušne odbrane Venecuele.

US Air Forces struck La Carlota Air Base in Caracas during the opening phase of the operation. Visual evidence suggests the destruction of at least one Russian-made Buk-M2E system, equipped with 9M317 missiles, opening critical gaps in Venezuela’s air defense network. pic.twitter.com/g0AWPOHW2H — Café no Front (@SagranCarvalho) 03. јануар 2026.

Ministar unutrašnjih poslova Venecuele: "Pozivam na smirenost u našem narodu, ostanite mirni"

Ministar unutrašnjih poslova, pravde i mira Venecuele Diosdado Kabeljo osudio je američke vazdušne napade na njegovu zemlju u subotu i naglasio da je civilno-vojni savez raspoređen kako bi garantovao zaštitu teritorije.

- Pozivam na smirenost u našem narodu. Verujte u vođstvo, u smernice visoke političke i vojne komande za situaciju kroz koju prolazimo. Ostanite mirni i ne dozvolite da se iko preda očaju, čime ćete olakšati stvari neprijatelju koji je kukavički napao, koji je na nas izvršio invaziju - rekao je Kabeljo u poruci emitovanoj na VTV-u.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello tras ataque de EE.UU.: "Lo que ellos intentaron con las bombas y misiles, lo lograron parcialmente".



"Digo parcialmente porque ellos esperaban que el pueblo saliera desbocado, no. Aquí los cobardes quedaron en el pasado" https://t.co/R3BuJ3Rc9q pic.twitter.com/z5wJp0bWYM — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) 03. јануар 2026.

Maduro ugostio specijalnog izaslanika Kine u Karakasu dan pre svrgavanja

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro ugostio je specijalnog izaslanika Kine, Ćiu Sjaoćija, 2. januara 2026. godine u Palati Miraflores u Karakasu dan pre nego što su ga američke specijalne snage otele i izvele iz zemlje.

Tokom sastanka razmatrano je više od 600 bilateralnih sporazuma između Venecuele i Kine, uz naglasak na kontinuiranu blisku saradnju u oblastima energetike, trgovine i infrastrukture. Razgovorima su prisustvovali i visoki venecuelanski zvaničnici, uključujući potpredsednicu Delsi Rodrigez i ministra spoljnih poslova Ivana Gila, zajedno sa kineskom diplomatskom delegacijom.

Poseta se dogodila u trenutku eskalacije pritiska Sjedinjenih Američkih Država na Venecuelu, koji uključuje sankcije, pojačano vojno prisustvo i pomorske operacije usmerene na isporuke nafte. Kina, kao najveći kupac venecuelanske sirove nafte, protivi se jednostranim sankcijama i ističe značaj poštovanja međunarodnog prava.

Ovaj sastanak potvrdio je strateško partnerstvo Venecuele i Kine i ukazao na nastavak diplomatske i ekonomske saradnje dve zemlje u regionu.

Potom je usledio američki napad na Venecuelu i otmica njenog legitimno izabranog predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores.

Britanija nije učestvovala u napadu na Venecuelu

Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je da Britanija "ni na koji način nije bila uključena" u jutrošnji napad na Venecuelu

Kaja Kalas: EU pažljivo prati situaciju u Venecueli, Košta pozvao na poštovanje međunarodnog prava

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas rekla je danas da EU "pažljivo prati situaciju u Venecueli, dodala da EU poziva na uzdržanost, posle objave američkog predsednika Donalda Tramp da su SAD izvele uspešan napad na Venecuelu i uhapsile i prebacile van zemlje predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta napisao je na mreži Iks da sa "velikom zabrinutošću" prati situaciju u Venecueli i da EU "poziva na deeskalaciju i rešenje situacije uz puno poštovanje međunarodnog prava i principa sadržanih u Povelji Ujedinjenih nacija".

Kalas je prethodno napisala na mreži Iks da je "razgovarala sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom" i ambasadorom EU u Karakasu, dodajući da "EU pažlivo prati situaciju u Venecueli."

Ona je dodala da je EU više puta izjavila da predsednik Venecuele Nikolas Maduro "nema legitimitet" i da se zalaže za mirnu tranziciju u toj zemlji.

- Pod svim okolnostima principi međunarodnog prava i Povelje UN moraju biti poštovani. Mi pozivamo na uzdržanost - napisala je Kalas i dodala da je bezbednost građana EU u toj zemlji glavni prioritet Unije.

Košta je napisao na mreži Iks da će "Evropska unija nastaviti da podržava mirno, demokratsko i inkluzivno rešenje u Venecueli".

Dodao je da Evropski savet podržava napore visoke predstavnice Kaje Kalas, u saradnji sa zemljama članicama da osigura bezbednost evropskih državljana u Venecueli.

Maduru će se suditi u SAD

Predsednik Venecuele Nicolas Maduro biće izveden pred sud u Sjedinjenim Državama, gde će mu se suditi po krivičnim optužbama, objavili su američki zvaničnici posle dramatične vojne operacije u Karakasu.

Kolumbija šalje snage na granicu s Venecuelom

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro ponovio je da njegova zemlja traži sastanak SB UN.

Pišući na Iksu, Petro je naveo da su snage poslate na granicu, ali i najavio da će dodatno osoblje biti raspoređeno u slučaju masovnog priliva izbeglica.

- Kolumbijska ambasada u Venecueli aktivna je i odgovara na pozive za pomoć Kolumbijcima u Venecueli. Kao članovi SB Ujedinjenih nacija, tražimo sazivanje istog - naglasio je.

Petro je napomenuo kako "vlada Kolumbije odbacuje agresiju na suverenitet Venecuele i Latinske Amerike".

Podignuta optužnica protiv Madura i njegove supruge u Njujorku

Američka državna tužiteljka Pem Bondi izjavila je da su protiv Nikolasa Madura i Silije Flores podignute optužnice na Okružnom sudu za Južni okrug Njujorka.

Na društvenoj mreži "Iks" napisala je: "Uskoro će se suočiti s punom snagom američke pravde na američkom tlu, pred američkim sudovima."

- U ime američkog Ministarstva pravde želim da zahvalim predsedniku Trampu na hrabrosti da zatraži odgovornost u ime američkog naroda, kao i da uputim veliku zahvalnost našoj hrabroj vojsci koja je sprovela neverovatnu i veoma uspešnu misiju hapšenja ove dvoje međunarodnih narkotrgovaca - dodala je.

Nacionalna garda raspoređena širom Karakasa

Nacionalna garda Venecuele raspoređena je širom glavnog grada Karakasa i sprovodi racije u domovima osoba osumnjičenih za saradnju sa Amerikom. Vojno prisustvo dodatno je pojačano u centralnim delovima prestonice.

🚨🇺🇸🇻🇪 ALERT | National Guard deployed across Caracas, conducting raids at homes of suspected collaborators. Venezuelan military presence intensifies in central parts of the capital. pic.twitter.com/0mLbLgf0qW — WAR (@warsurveillance) 03. јануар 2026.

Operacija trajala 30 minuta

Američki napad na Venecuelu trajao je manje od 30 minuta, objavio je AP.

Pristalice Nikolasa Madura okupljaju se u Karakasu

Rubio ponovio post iz jula: Maduro nije predsednik Venecuele

Američki državni sekretar Marko Rubio repostovao je na mreži Iks svoju poruku od jula prošle godine u kojoj navodi da Nikolas Maduro nije predsednik Venecuele.

Opozicija spremna da preuzme vlast

Opoziciona liderka Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir, poručila je da će Maduro napustiti vlast, nezavisno od toga da li će tranzicija biti dogovorena ili nametnuta.

🚨🇺🇸🇻🇪Bombing my country (Venezuela) is an act of love”



— Nobel Prize winner María Corina Machado

pic.twitter.com/BGrdWMWUkT — Censored Man (@CensoredMans) 03. јануар 2026.

Naglasila je da joj je prioritet mirna promena vlasti i sprečavanje širenja nasilja u zemlji.

- Imamo planove i timove spremne da preuzmu kontrolu već prvog dana - poručila je Mačado, dodajući da se opozicija intenzivno pripremala za scenario Madurovog odlaska.

Iako tvrdi da opozicija nije učestvovala u američkom odlučivanju o Venecueli, priznaje da su njeni saradnici poslednjih meseci američkim i drugim stranim vladama predstavljali planove za prvih 100 sati i prvih nekoliko dana nakon pada režima.

Venecuelanska opozicija: Ovo je bio dogovoreni odlazak

Izvori unutar venecuelanske opozicije rekli su za Sky News kako veruju da je zarobljavanje Nikolasa Madura bio "dogovoreni odlazak".

Ministar odbrane Venecuele: Neće nas slomiti, formiraćemo neuništivi zid otpora

Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino Lopez objavio je na društvenim mrežama da je širom zemlje raspoređena vojska, nakon što su Sjedinjene Države udarile na Venecuelu.

Padrino Lopez je pozvao na jedinstveni front otpora suočen s, kako je rekao, "najgorom agresijom" ikad usmerenom protiv Venecuele. Naveo je da će sve oružane snage biti raspoređene prema "naređenjima Madura".

Nije se osvrnuo na navode da je predsednik Nikolas Maduro zarobljen.

- Napali su nas, ali nas neće slomiti. Formiraćemo neuništivi zid otpora. Naš poziv je mir, ali naša baština je borba za slobodu - napomenuo je ministar odbrane.

Pozvao je građane na smirenost i jedinstvo i upozorio na opasnost od anarhije i nereda, poručivši: "Ne smemo podleći panici koju neprijatelj pokušava da izazove."

Padrino Lopez je takođe izjavio da vlada prikuplja informacije o poginulima i ranjenima i utvrdio da su američki udari pogodili civilna područja. Naglasio je i da će se Venecuela "suprotstaviti" prisutnosti stranih vojnih snaga na svojoj teritoriji.

Potpredsednica Venecuele: Zahtevamo dokaz da su Maduro i njegova supruga živi

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrígez izjavila je da vlasti trenutno ne znaju gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro ni prva dama Silija Flores.

Kako je rekla, vlada zahteva "trenutni dokaz da su živi" i za Madura i za njegovu suprugu.

Za šta je sve optužen Nikolas Maduro od strane SAD?

Predsednik Venecuele, Nikolas Maduro, optužen je od strane Sjedinjenih Američkih Država za:

- Narkoterorizam

- Međunarodni šverc droge

- Korupciju

- Pranje novca

- Podršku kriminalnim organizacijama

Prema optužbama, Maduro navodno ima veze sa kartelima i olakšavao je šverc kokaina u SAD.

Prva fotografija otetog Nikolasa Madura

Ảnh đầu tiên được công bố, trong đó thể hiện nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ. pic.twitter.com/1JqgCu6tVN — Quang Đương (@John20949924660) 03. јануар 2026.

Na društvenim mrežama kruži prva fotografija zarobljenog Nikolasa Madura, ali njena autentičnost, za sada, još uvek nije potvrđena.

"Maduro će odgovarati pred sudom u SAD za zločine"

Zamenik američkog državnog sekretara Kristofer Landau izjavio je da će Nikolas Maduro "odgovarati pred sudom za zločine".

Američki senator Majk Li objavio je da je razgovarao telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom koji ga je obavestio da su američke snage uhapsile Nikolasa Madura kako bi u "odgovarao pred sudom u SAD".

Predsednik Argentine pozdravio hvatanje Madura: "Dolazi sloboda"

Predsednik Argentine Havijer Milej pozdravio je hvatanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

- Dolazi sloboda - rekao je on.

Tramp: Ovo je bila briljantna operacija Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za Njujork tajms da je ovo bila "zapravo briljantna operacija". U telefonskom intervjuu za novine on je rekao da je to proizvod "mnogo dobrog planiranja i mnogo sjajnih vojnika i ljudi." Na pitanje da li je tražio odobrenje za operacije od Kongresa i šta je sledeće za Venecuelu, Tramp je najavio da će se na ta pitanja osvrnuti tokom konferencije za novinare u Mar-a-Lagu.

Vlast u Venecueli treba da preuzme potpredsednik

Ukoliko su tačni navodi o Nikolasu Maduru vlast u Venecueli treba da preuzme potpredsednik Delsi Rodriges, navodi "Njujork tajms".

Tako je predviđeno Ustavom.

Vlasti Venecuele traže od SAD dokaz da je Maduro živ

Vlasti Venecuele ne znaju gde se nalazi predsednik Nikolas Maduro i traže od SAD dokaz da je živ, rekao je potpredsednik Venecuele.

Obraćanje Trampa u 17 časova po srpskom vremenu

Predsednik SAD najavio je i da će danas u Mar-a-Lagu održati konferenciju za medije u 11 časova po lokalnom vremenu, što je 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Američka elitna specijalna jedinica Delta Force uhvatila Madura

Venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura zarobili su rano jutros pripadnici vodeće specijalne jedinice američke vojske, Delta Forsa, rekli su američki zvaničnici za CBS.

Elitne Delta snage vojske bile su odgovorne i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.

Na sajtu Stejt departmenta objavljeno je upozorenje građanima SAD koji borave u Venecueli da ostanu u skloništima.

Ministar odbrane Venecuele: "Narod pogođen najkriminalnijom vojnom agresijom SAD"

URGENT - Venezuela:



Minister of Defense Vladimir Padrino López: "Heroic people of Venezuela! Soldiers of the Homeland! Sons and Daughters of Bolívar!



The Bolivarian National Armed Forces informs the entire world that in the early hours of this morning, January 3, 2026, the… pic.twitter.com/uDLJMI7ghX — ⚠️ PARODY General 🇺🇦 🇬🇧 🇿🇦 (@ParodyGeneral_) 03. јануар 2026.

Ministar odbrane Venecuele, Vladimir Padrino Lopez, osudio je napad i izjavio da je venecuelanski narod bio meta najkriminalnije vojne agresije od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Oprečne informacije o sudbini ministra odbrane Venecuele - živ ili mrtav?

Prema nekim informacijama, rezidencija ministra odbrane Venecuele Vladimira Lopeza Padrina navodno je pogođena u američkom vazdušnom napadu na ovu zemlju.

Potom su se pojavile oprečne informacije o njegovom stanju. Prema nekima je ubijen, a prema drugim, on je dobro i na sigurnom.

Uhvaćen Nikolas Maduro i izveden iz zemlje!

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon što je serija eksplozija potresla Venecuelu i potvrdio da su SAD izvele napade.

- Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji! - naveo je Tramp.

Vazdušni prostor iznad Venecuele prazan - ne leti nijedan civilni avion

🚨🇻🇪🇺🇸 Trump claims Maduro & his wife were CAPTURED and flown out of Venezuela



Chat | GG Movies channel | Boost us! pic.twitter.com/73vsXaj3Su — Malcolm X (@malcolmx653459) 03. јануар 2026.

Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) zabranila je svim američkim avionima letove na svim visinama unutar vazdušnog prostora Venecuele.

FAA je kao razlog navela rizik po bezbednost leta povezan s tekućim vojnim aktivnostima. Agencija je, oko 1 sat po istočnom vremenu, izdala četiri obaveštenja za vazdušne misije (NOTAM) koje pokrivaju četiri regije za informisanje leta u i oko Venecuele: San Huan, Piarko, Makvetia i Kurasao.

FAA nije precizirala koja vojska učestvuje u tim aktivnostima. Prema podacima sa stranice FlightRadar24, trenutno nijedan civilni avion ne leti iznad područja Venecuele.

Iran osudio napad na Venecuelu

Pogođene su četiri strateške lokacije

Dejvid Smolanski, portparol venecuelanske opozicione liderke i dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Korine Mačado, rekao je za CBS News da su pogođene sledeće lokacije:

Fuerte Tiuna - glavna vojna baza u Karakasu

La Karlota - glavna vazduhoplovna baza u Karakasu

El Volkan - antena za signal

Luka La Gvaira - morska luka na karipskoj obali

CBS News: Tramp naredio udare na Venecuelu

Američki predsednik Donald Tramp naredio je napade na Venecuelu, objavila je u subotu na svom "Iks" nalogu viša dopisnica Si-Bi-Es njuza iz Bele kuće - Dženifer Džejkobs.

- Predsednik Tramp je naredio napade na mete unutar Venecuele, uključujući vojne objekte, prema rečima američkih zvaničnika - napisala je Džejkobs.

Dodala je da je naredba došla u trenutku kada je Bela kuća intenzivirala kampanju protiv vlade predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

BREAKING: Trump administration officials are aware of reports of explosions and aircraft over Venezuela's capital Caracas early this morning, sources tell @CBSNews. No official comment yet. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 03. јануар 2026.

Američki zvaničnik potvrdio: Mi stojimo iza napada

SAD izvode napade na Venecuelu, rekao je američki zvaničnik novinskoj agenciji Rojters. On je govorio pod uslovom anonimnosti i nije dao dodatne detalje. Bela kuća i Pentagon još nisu komentarisali izveštaje.

Tramp dao zeleno svetlo za napad Američki predsednik Donald Tramp dao je američkoj vojsci zeleno svetlo za sprovođenje vazdušnih udara na Venecuelu nekoliko dana pre same operacije, prema rečima dvaju američkih zvaničnika koji su razgovarali sa CBS News pod uslovom anonimnosti. Vojni zvaničnici raspravljali su o sprovođenju misije na Božić, ali američki vazdušni napadi u Nigeriji na ciljeve ISIS-a imali su prednost, naveli su izvori. Tramp je na Božić objavio da su Sjedinjene Države izvele vazdušne napade na militante Islamske države na severozapadu Nigerije zbog napada te grupe na hrišćane u regiji. Komanda američke vojske u Africi tada je izvestila da je napad izveden na zahtev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno više militanata ISIS-a. Dani nakon Božića otvorili su više potencijalnih prilika za napad na Karakas, ali operacija je odgođena zbog vremenskih uslova, rekli su izvori CBS-a. Naglasili su da američka vojska želi vremenske uslove koji su povoljni za uspeh misije

Kubanski predsednik: Osuđujem zločinački napad SAD Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel Bermudez objavio je na društvenim mrežama da njegova zemlja osuđuje "zločinački napad SAD na Venecuelu" pa je pozvao na hitnu osudu od strane međunarodne zajednice zbog onoga što je opisao kao "državni terorizam protiv hrabrog venecuelanskog naroda i protiv Naše Amerike".

Napadnuti i drugi delovi Venecuele

Aerodrom u Igeroteu, u venecuelanskoj državi Miranda, i lučki objekti u La Gvairi su takođe bombardovani.

Prema snimcima koji kruže internetom, prijavljen je veliki požar na periferiji obalskog grada La Gvaira, koji se nalazi severno od glavnog grada Venecuele, Karakasa.

🚨NEWS ALERT:

A large fire has been reported on the outskirts of the coastal city of La Guaira, located north of Caracas, Venezuela, according to footage circulating online.



Authorities have not yet released details on the cause or extent of the fire, and the situation remains… pic.twitter.com/zSdhBivPo0 — Today’s News (@TodaysNewsco) 03. јануар 2026.

Bez struje vojna baza Fuerte Tiuna i okolne oblasti

Vojna baza El Fuerte Tiuna i susedne zone ostale su bez električne energije nakon niza eksplozija koje su odjeknule u vojnoj oblasti.

#3Ene📹#Caracas El Fuerte Tiuna y zona adyacentes permanecen sin servicio eléctrico luego de detonaciones en la zona militar.#AHORA pic.twitter.com/08ztXCGkeU — El Martillo Venezuela (@ElMartilloVen) 03. јануар 2026.

Novi snimci iz Karakasa prikazuju razmere napada

CBS News: Trampova administracija zna za izveštaje o napadu Zvaničnici iz Trampove administracije svesni su izveštaja o eksplozijama i avionima iznad glavnog grada Venecuele Karakasa, javlja CBS News, pozivajući se na svoje izvore.

Oglasio se predsednik Kolumbije Gustavo Petro Kolumbijski predsednik Gustavo Petro upozorio je u subotu na američke vazdušne napade na Karakas, koji su se dogodili u ranim jutarnjim satima. - Trenutno bombarduju Karakas. Upozorite ceo svet - napali su Venecuelu - naveo je kolumbijski predsednik na svom Tviter nalogu, pozivajući Ujedinjene nacije (UN) i Organizaciju američkih država (OAS) da sazovu hitan sastanak. U svojoj objavi, Petro je precizirao da su vazdušni napadi na venecuelanski glavni grad izvedeni "raketama". Glasne eksplozije odjeknule su Karakasom rano u subotu ujutru. Prema rečima svedoka, detonacije su se dogodile u vojnom kompleksu Fuerte Tiuna i vazduhoplovnoj bazi La Karlota, uz pratnju helikoptera koji su leteli iznad njih.

🚨 BREAKING: TOTAL MAYHEM in the streets of Caracas, Venezuela after President Trump orders strikes on Venezuelan military sites



This operation just started about an hour ago and the country is ALREADY on their knees.



Holy crap. pic.twitter.com/5r8h9XFQRm — XRPGOD (@XRPGOD_X) 03. јануар 2026.

Preliminarne informacije ukazuju da je nekoliko strateških i vojnih ciljeva bilo predmet koordinisanih napada:

🚨 BREAKING: TOTAL MAYHEM in the streets of Caracas, Venezuela after President Trump orders strikes on Venezuelan military sites



This operation just started about an hour ago and the country is ALREADY on their knees.



Holy crap. pic.twitter.com/5r8h9XFQRm — XRPGOD (@XRPGOD_X) 03. јануар 2026.

Vojni objekti - Incidenti su prijavljeni u Fort Tiuni i u vazduhoplovnoj bazi La Karlota, u istočnom i centralnom delu grada.

Eyewitnesses told BBC that La Carlota, a military airfield in central Caracas, and Fuerte Tiuna, the country’s main military base, were affected, along with several circulating videos that appear to show explosions at both sites. — Drop Site (@DropSiteNews) 03. јануар 2026.

Vladine zgrade - Stanovnici područja oko palate Miraflores prijavili su glasne eksplozije i jako prisustvo bezbednosnih snaga u okolnom području.

Komunikaciona infrastruktura - Primljeni su izveštaji o napadima u oblasti El Vulkan (El Atiljo), gde se nalaze vitalne repetitorske antene za telekomunikacije zemlje.

Priobalno područje - Eksplozije su se čule i u blizini međunarodnog aerodroma Maikvetija u državi La Gvaira.

Napadnuta venecuelanska vojska

Iz El Valjea, na jugozapadu prestonice, stanovnici su prijavili da su čuli eksplozije u Fort Tiuni, u kojem se nalaze Ministarstvo odbrane i sedište Komande vojske. U međuvremenu, stanovnici Kumbres de Kuruma, blizu drugog ulaza u Fort Tiunu, takođe su prijavili da su čuli eksplozije.

Stravična svedočenja stanovnika

Stanovnici Karakasa probudili su se u ranim jutarnjim satima 3. januara zbog niza eksplozija iznad venecuelanske prestonice. Takođe su prijavili da su videli avione i druge letelice kako lete iznad njih, a prijavljeni su i nestanci struje u raznim delovima grada.

🚨 BREAKING: informații neconfirmate despre o posibilă operațiune militară în Venezuela



Mai multe elicoptere, despre care se speculează că ar aparține armatei SUA, au fost observate survolând Caracas. Activitatea raportată ar fi la o scară mare, ceea ce a alimentat zvonuri… pic.twitter.com/ZGG6U1dmZ9 — Crypto Aici (@CryptoAici) 03. јануар 2026.

- Zvuk me je probudio, a kada sam pogledao kroz prozor, video sam stubove dima kako se kreću ka La Karloti - rekao je stanovnik Las Mersedesa. U La Karloti se nalaze vazduhoplovna baza Generalisimo de Miranda i vojni aerodrom.

Maduro pre par dana poručio da je spreman na dogovor

Današnji izveštaji dolaze samo nekoliko dana nakon što je Nikolas Maduro poručio da je otvoren za dogovor sa SAD o borbi protiv trgovine drogom u Venecueli.

Venecuelanski predsednik ponovio je tvrdnje kako SAD žele svrgavanje vlade u Venecueli kako bi dobile pristup njenim rezervama nafte.

- Šta traže? Jasno je da žele da se nametnu pretnjama, zastrašivanjem i silom - rekao je Maduro. Dodao je da bi obe države trebale da "počnu ozbiljne razgovore, sa podacima u ruci".

Tramp najavio mere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom

Američki predsednik Donald Tramp više puta je upozorio da se SAD pripremaju da preduzmu nove mere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom u Venecueli.

U oktobru je rekao da je ovlastio CIA da deluje unutar Venecuele kako bi suzbila navodne ilegalne tokove migranata i droge iz te južnoameričke države.

Sedam eksplozija u Karakasu

Oko 2 sata po lokalnom vremenu u Karakasu se čulo najmanje sedam eksplozija. Istovremeno, čuli su se avioni i helikopteri u niskom letu. Stubovi dima bili su vidljivi iznad glavnog grada Venecuele, a ljudi su pohrlili na ulice. Nije jasno šta je uzrok eksplozija.

Svedok je rekao Rojtersu da je južno područje grada ostalo bez struje.

