Oglasila se i Moskva nakon napada na Venecuelu

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug AP/Cristian Hernandez, Tanjug AP/MAtias Delacroix ||

Američki izgovori za agresiju protiv Venecuele su neosnovani, ističu u Moskvi i dodaju da Latinska Amerika mora da ostane zona mira.

Ideološko neprijateljstvo trijumfovalo je nad pragmatizmom, ocenjuje Ministarstvo.

- Venecueli treba da bude garantovano pravo da odlučuje o svojoj sudbini bez mešanja spolja - ističe se u saopštenju.

Rusija podržava inicijativu da se sazove sednica Saveta bezbednosti UN.

- Rusija potvrđuje solidarnost sa venecuelanskim narodom i izražava podršku kursu njegovog rukovodstva usmerenom na zaštitu suvereniteta. Važno je ne dozvoliti eskalaciju i naći izlaz putem dijaloga - navodi se u saopštenju, prenosi Sputnjik.

Zahtevamo dokaz da je Maduro živ! Potpredsednica Venecuele se oglasila: Ne znamo gde se nalaze...

UŽIVO! AMERIKANCI UHVATILI NIKOLASA MADURA, IZVEDEN JE IZ ZEMLJE! Hitno se oglasio Tramp, navodno likvidiran ministar odbrane Venecuele? (FOTO+VIDEO)

Autor: A.A.

