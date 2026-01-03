Oglasila se i Moskva nakon napada na Venecuelu

Američki izgovori za agresiju protiv Venecuele su neosnovani, ističu u Moskvi i dodaju da Latinska Amerika mora da ostane zona mira.
Ideološko neprijateljstvo trijumfovalo je nad pragmatizmom, ocenjuje Ministarstvo.
- Venecueli treba da bude garantovano pravo da odlučuje o svojoj sudbini bez mešanja spolja - ističe se u saopštenju.
Rusija podržava inicijativu da se sazove sednica Saveta bezbednosti UN.
- Rusija potvrđuje solidarnost sa venecuelanskim narodom i izražava podršku kursu njegovog rukovodstva usmerenom na zaštitu suvereniteta. Važno je ne dozvoliti eskalaciju i naći izlaz putem dijaloga - navodi se u saopštenju, prenosi Sputnjik.
