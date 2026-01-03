AKTUELNO

MADURO POKUŠAO DA POBEGNE U BUNKER: Novi detalji kidnapovanja predsednika Venecuele!

Maduro je bio u kući, ali to je više kao tvrđava, ima čelična vrata. Tu postoji i sigurnosna soba sa zidovima od čelika, on je pokušao da stigne do tamo, ali nije stigao, rekao je Tramp.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro- kojeg su u noći između petka i subote u njegovoj kući kidnapovali američki specijalci i zajedno sa suprugom Silijom Flores "izveli" iz države - pokušao je da uđe u "bunker" unutar kuće, ali je u tome sprečen.

Prema rečima američkog predsednika Donalda Trampa, koji je odobrio napade na Venecuelu i hvatanje Madura, rekao je da su američki specijalci izveli briljantnu akciju.

Prema ranijim navodima izvora koji su upućeni u akciju, Maduro i njegova supruga izvučeni su iz spavaće sobe.

Tramp je rekao da je Maduro zajedno sa suprugom prebačen na brod "U.S.S. Ivo Džima" i da su na putu ka Njujorku, gde je protiv predsednika Venecuele podignuta optužnica.

Američka državna tužiteljka Pam Bondi izjavila je da će se Maduro i njegova supruga Silija Flores suočiti sa krivičnim optužbama "punim gnevom američke pravde na američkom tlu, pred američkim sudovima".

