MADURO S POVEZOM NA OČIMA: Tramp objavio sliku predsednika Venecuele posle hapšenja (FOTO)

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je fotografiju predsednika Venecuele Nikolasa Madura, nastalu navodno nakon hapšenja.

Na fotografiji se vidi Nikolas Maduro u trenerci, kako drži flašicu vode.

Fotografija je navodno nastala na brodu USS Ivo Džima.

"Nikolas Maduro na 'USS Iwo Jima'", kratko je napisao Tramp uz fotografiju predsednika Venecuele koji je ranije danas uhvaćen sa svojom suprugom u njihovoj kući, koju je Tramp nazvao "tvrđavom".

Podsetimo, Tramp je, uoči svog najavljenog obraćanja svetu, pričao za Fox News, gde je otkrio pojedine detalje operacije američkih snaga u Venecueli.

On je rekao da su specijalci izvršili "briljantnu akciju", koju je on pratio iz minuta u minut u svojoj rezidenciji na Floridi.

Tramp je rekao da je Maduro pokušao da spas pronađe u "bunkeru", tačnije sigurnoj sobi čiji su zidovi od čelika, ali do tamo nije stigao.

Maduro je potom prebačen na brod "U.S.S. Iwo Jima", a biće prebačen u Njujork, gde je protiv njega podignuta optužnica.

Autor: Jovana Nerić