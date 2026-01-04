AKTUELNO

Svet

BRITANSKI MEDIJI: Paralizovan izvoz nafte iz Venecuele usled političke krize

Foto: Tanjug AP/Cristian Hernandez

Izvoz nafte iz Venecuele, koji je već bio drastično smanjen usled blokade američkog predsednika Donalda Trampa prema sankcionisanim tankerima, danas je potpuno paralizovan.

Prema izvorima bliskim operacijama, kapetani luka nisu primili zahteve za dozvolu brodovima da isplove, što je zaustavilo trgovinu, saznaje Rojters.

Uprkos prethodnim otpremama ka Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji, nekoliko brodova koji su nedavno utovarili naftu nisu isplovili, dok su neki koji su čekali na utovar krenuli prazni.

U glavnoj luci za izvoz nafte u Venecueli, Hose, nije bilo utovara u subotu, navodi se na specijalizovanom sajtu TankerTrackers.

Potpuna obustava izvoza nafte, uključujući tankere koje koristi državna kompanija PDVSA i njen partner Ševron, mogla bi da dovede do smanjenja proizvodnje na naftnim poljima, s obzirom na to da su skladišta i brodovi za plutajuće skladištenje brzo popunjeni, navode izvori.

Ova paraliza dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države izvele hapšenje predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge iz Karakasa, a Tramp je najavio nadzor nad političkom tranzicijom u Venecueli.


Američki predsednik je ranije danas potvrdio da je "embargo na naftu" u punoj primeni.

Sjedinjene Američke Države su danas izvele vazdušne napade na Venecuelu, a Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje.

Državna tužiteljka SAD Pem Bondi saopštila je ranije danas da će se bračni par Maduro suočiti s oputžnicom koju je protiv njih podigao sud u Njujorku.

Autor: D.Bošković

#Venecuela

#nafta

#politicka kriza

