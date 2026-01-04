UŽIVO! PUTIN OBEĆAO DA ĆE RUSIJA BRANITI VENECUELU?! Maduro u ponedeljak izlazi pred sud! Narod u Venecueli strahuje, dok dijaspora SLAVI! (FOTO/VIDEO) (VIDEO)

Američke snage su juče, 3. januara izvele munjevitu vojnu intervenciju na teritoriji Venecuele i tom prilikom su otele predsednika države, Nikolasa Madura i njegovu ženu Siliju Flores.

Juče, 3. januara su američke elitne jedinice Delta Force izvele brzu akciju u Karakasu. Gađale su vojne objekte venecuelanske vojske avionima i helikopterima, a potom u kratkom roku uspele da kidnapuju predsednika države Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su potom prebačeni u Njujork, gde će im biti suđeno zbog, kako kažu američke vlasti, "zločina koje su počinili" i aktivnosti vezanih za navodnu "saradnju sa narkokartelima" i vođenje istih.

Tramp je akciju proglasio briljantnom i sve je to gledao uživo, što ga je, kako je rekao, podsetilo na TV šou.

9:27

Maduro u ponedeljak pred sudom

Optužen po raznim saveznim tačkama optužnice, uključujući zaveru narkoterorizma, Maduro će se u ponedeljak prvi put pojaviti na saveznom sudu na Menhetnu, najavio je zvaničnik ministarstva pravde.

U optužnici se navodi kako su Maduro i njegovi saveznici pretvorili venecuelanske institucije u žarište korupcije koju pokreće trgovina drogom, a sve za vlastitu korist.

Prema optužnici američkog Ministarstva pravde, venecuelanski državni vrh decenijama je bio uključen u masovni šverc droge.

9:07

Lavrov razgovarao telefonom sa v.d. predsednika Venecuele

On je razgovarao sa dojučerašnjom potpredsednicom Venecuele, Delsi Rodrigez, tokom kojeg je ruski ministar izrazio "solidarnost sa venecuelanskim narodom suočenim sa oružanom agresijom".

9:03

Rusija obećava da će braniti Venecuelu

Posle američke operacije u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da će Rusija braniti ovu južnoameričku zemlju, piše britanski list Ekspres.

Moskva je zatražila oslobađanje predsednika Nikolasa Madura, koji je prebačen u Njujork kako bi se suočio sa optužbama za "narko-terorizam" u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Rusija će nastaviti da podržava kurs koji sprovodi njeno bolivarsko rukovodstvo u cilju odbrane nacionalnih interesa i suvereniteta zemlje - saopštio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.

8:59

Protesti u SAD i Urugvaju zbog svrgavanja i otmice Madura

8:59

Slavlje u Argentini, Gvatemali i Kolumbiji povodom svrgavanja Madura

8:49

Snažne emocije zbog prizora Madura u lisicama

Gledanje snimaka venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u lisicama na tlu Sjedinjenih Američkih Država podsetilo je Nijurku Melendez na tešku prošlost njene domovine i na "svetlo na kraju tunela", rekla je Venecuelanka za CNN u nedelju.

- Kao da ste na rolerkosteru. Toliko emocija u isto vreme - izjavila je Melendez, jedna od osnivača organizacije "Venezuelans and Immigrants Aid" iz Njujorka, koja pomaže venecuelanskim tražiocima azila.

- U mojoj zemlji i dalje postoje politički zatvorenici. I dalje ima ljudi koji žive u strahu, ali ipak, postoji barem svetlo na kraju tunela koje nam daje nadu - rekla je Melendez.

Melendez je istakla da hapšenje Madura znači "pravdu", korak koji je, kako kaže, neophodan pre nego što venecuelanski narod može da počne sa obnovom svoje zemlje.

- Naša zemlja je u haosu. Izgubili smo je i sada pokušavamo da ponovo sastavimo delove. Znam da će to biti izuzetno komplikovan zadatak - zaključila je ona.

8:45

Ukidaju se ograničenja za letove iznad Kariba. Mapa pokazuje prazno nebo nad Venecuelom

Američki ministar za saobraćaj Šon Dafi saopštio je na društvenim mrežama da će ograničenja letova u vazdušnom prostoru iznad Kariba isteći u ponoć po istočnom američkom vremenu (ET), čime će biti omogućeno ponovno uspostavljanje avio-saobraćaja.

- Avio-kompanije su obaveštene i brzo će ažurirati svoje redove letenja. Molimo putnike da nastave da sarađuju sa svojim avio-prevoznikom ukoliko je njihov let bio pogođen ovim ograničenjima - rekao je Dafi.

Stotine letova otkazane su nakon američkog napada na Venecuelu i hapšenja Nikolasa Madura. Avio-kompanije United Airlines i Delta pripremaju se da do nedelje obnove letove ka Karibima.



8:38

Malezija oštro protiv američke intervencije

Ministarstvo spoljnih poslova Malezije u svojoj reakciji je upotrebilo oštar ton, poručivši da se protivi svim oblicima stranog uplitanja u unutrašnje poslove drugih država, kao i pretnji ili upotrebi sile.

8:37

Japan podržao američku intervenciju

Japansko Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je na američke napade i intervenciju ponovivši svoj stav kao zemlje članice grupe G7 ponudivši podršku u cilju obnove demokratije i stabilizacije situacije u Venecueli.

Bela kuća objavila je video na kojem se vidi kako Maduro s lisicama na rukama, u pratnji agenata DEA, pokušava da govori engleski, govoreći "Good night" i "Happy New Year" (Laku noć i Srećna Nova godina).

7:38

Vrhovni sud Venecuele odredio Delsi Rodrigez za privremenu predsednicu

Ustavno veće Vrhovnog suda Venecuele je naložilo da potpredsednica Delsi Rodrigez preuzme ulogu vršioca dužnosti predsednice zemlje u odsutnosti Nikolasa Madura, koji je otet juče rano ujutro u operaciji američkih snaga.

7:35

Nova fotografija Nikolasa Madura u pritvoru

Pojavila se fotografija koja prikazuje Nikolasa Madura s lisicama na rukama nakon što je ispraćen iz aviona, okružen agentima američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) i službe Homeland Security Investigations.

Američki partner Sky Newsa, NBC News, došao je u posed fotografije koja prikazuje zarobljenog venecuelanskog lidera u svetloplavoj majici s kapuljačom, dok ga okružuju američki zvaničnici.

Na društvenoj mreži Iks pojavile su se i druge fotografije, koje zasad nisu potvrđene, a na kojima se čini da Maduro sedi na stolici okružen agentima.

First pictures have been released of Former Venezuelan President Nicolás Maduro on arrival earlier tonight at New York Stewart International Airport. pic.twitter.com/is8rjwAGgp — OSINTdefender (@sentdefender) 04. јануар 2026.

Na tim fotkama izgleda kao da ima lisice na rukama ispred tela i pozira s podignutim palcem. Na jednoj od fotografija stoji ispred aviona, nedugo nakon sletanja u Njujork.

Na svim tim fotografijama Maduro nosi istu svetloplavu majicu s kapuljačom, tamnoplavu trenerku, bele čarape i cipele.

7:22

Dan posle otmice Nikolasa Madura

Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores prebačeni su u Njujork nakon opsežne američke vojne operacije u Venecueli.

Maduro je smešten u pritvorski centar u Bruklinu, gde čeka suđenje po optužbama za trgovinu drogom i oružjem, dok je američki predsednik Donald Tramp poručio da će SAD voditi zemlju do prenosa vlasti i preuzeti kontrolu nad velikim venecuelanskim rezervama nafte.

U međuvremenu, Vrhovni sud Venecuele imenovao je potpredsednicu Delsi Rodrigez za vršioca dužnosti predsednice, a među Venecuelancima vladaju pomešani osećaji radosti, nade, ali i teškoća, piše CNN.

Autor: D.Bošković