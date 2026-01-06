Kina osudila vojnu akciju SAD-a protiv Venecuele na sastanku Saveta bezbednosti UN-a

Kineski izaslanik u ponedeljak je snažno osudio vojnu akciju SAD-a protiv Venecuele na hitnom sastanku Saveta bezbednosti UN-a.

„Kina je duboko šokirana i snažno osuđuje jednostrane, nezakonite i maltretirajuće postupke Sjedinjenih Država“, rekao je Sun Lej, otpravnik poslova stalne misije Kine pri Ujedinjenim nacijama, na hitnom sastanku Saveta bezbednosti nakon američkog napada na Venecuelu.

“Međunarodna zajednica je više puta izražavala ozbiljnu zabrinutost zbog američkih sankcija, blokade i pretnji silom protiv Venecuele. Međutim, kao stalni član Saveta bezbednosti, Sjedinjene Države su zanemarile ozbiljne zabrinutosti međunarodne zajednice, bezobzirno gazile suverenitet, bezbednost, legitimna prava i interese Venecuele, te ozbiljno kršile principe suverene jednakosti, nemešanja u unutrašnje poslove, mirnog rešavanja međunarodnih sporova i zabrane upotrebe sile u međunarodnim odnosima”, naveo je Sun.

„Ovi principi čine osnovna načela Povelje UN-a i čine kamen temeljac održavanja međunarodnog mira i bezbednosti. Sjedinjene Države su stavile sopstvenu moć iznad multilateralizma, a vojne akcije iznad diplomatskih napora, predstavljajući ozbiljnu pretnju miru i bezbednosti u Latinskoj Americi i Karibima, pa čak i na međunarodnom nivou. Kina se čvrsto protivi tome, a međunarodna zajednica je takođe izrazila ozbiljnu zabrinutost i snažnu osudu“, dodao je.

„Pozivamo Sjedinjene Države da poslušaju glas međunarodne zajednice, poštuju međunarodno pravo, ciljeve i principe Povelje UN-a, prestanu da krše suverenitet i bezbednost drugih zemalja, prestanu da ruše vladu Venecuele i vrate se na put političkih rešenja kroz dijalog i pregovore“, ukazao je kineski predstavnik.

Poručio je da Kina poziva Sjedinjene Države da obezbede ličnu bezbednost predsednika Madura i njegove supruge, te da ih odmah oslobode.

„Lekcije istorije nude oštro upozorenje. Vojna sredstva nisu rešenje problema, a neselektivna upotreba sile će samo dovesti do većih kriza. Sjedinjene Države su zaobišle Savet bezbednosti da bi pokrenule vojne operacije protiv Iraka, očigledno su napale iranska nuklearna postrojenja i uvele ekonomske sankcije, vojne udare, pa čak i oružane okupacije protiv više zemalja u Latinskoj Americi i Karibima. Ove akcije su izazvale stalne sukobe, nestabilnost i ogromnu patnju za obične ljude“, rekao je Sun.

On je još kazao da je Venecuela nezavisna suverena država sa svim pravom da brani svoj suverenitet i nacionalno dostojanstvo. Takođe je naveo da su zemlje u Latinskoj Americi i Karibima važne sile u održavanju svetskog mira i stabilnosti, ali i promociji globalnog razvoja i prosperiteta, te da imaju svako pravo da samostalno biraju svoje razvojne puteve i partnere.

„Nijedna zemlja ne može delovati kao svetska policija, niti bilo koja zemlja može pretpostaviti da je međunarodni sudija. Kina čvrsto podržava vladu i narod Venecuele u zaštiti njihovog suvereniteta, bezbednosti i legitimnih prava i interesa. Kina čvrsto podržava zemlje regiona u očuvanju statusa Latinske Amerike i Kariba kao zone mira. Kina zahteva od Sjedinjenih Država da promene svoj kurs, prekinu svoje maltretiranje i prisilne prakse, te razviju odnose i saradnju sa zemljama regiona na osnovu uzajamnog poštovanja, jednakosti i nemešanja u unutrašnje poslove“, zaključio je.

Autor: A.A.