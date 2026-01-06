VAZDUŠNA UZBUNA I PUCNJAVA U KARAKASU, OGLASIO SE TRAMP! Orban reagovao na američko 'stavljanje Venecuele pod kontrolu' Dobre vesti za Mađarsku (FOTO+VIDEO)

Tramp najavio preuzimanje naftne proizvodnje u Venecueli, američkim kompanijama će država nadoknaditi ulaganja Venecuela je dobila privremenu predsednicu Delsi Rodrigez, a ceremonija stupanja na funkciju bivše potpredsednice obavljena je u Karakasu svega par sati nakon prvog pojavljivanja predsednika Nikolasa Madura pred njujorškim sudom.

Madura su američke snage zarobile zajedno sa suprugom u subotu u munjevitoj akciji koju je naredio predsednik Donald Tramp.

Nobelovka Mačado se vraća "što je pre moguće" iako je Tramp ne želi u Venecueli

Liderka opozicije u Venecueli i dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine Marija Korina Mačado izjavila je da planira da se vrati u zemlju "što je pre moguće".

Ona je kasno sinoć u izjavi za Foks njuz takođe oštro kritikovala Delsi Rodrigez, koja je u ponedeljak položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele, nazivajući je "jednim od glavnih arhitekata mučenja" koje se pripisuje venecuelanskoj vladi.

Američki predsednik Donald Tramp je diskvalifikovao Mariju Korinu Mačado kao privremenog vršioca predsedničke funkcije umesto Nikolasa Madura još u subotu kada je Maduro uhapšen i odveden u SAD gde je juče izveden pred njujorški sud, navodeći da ona "nije imala podršku niti poštovanje u svojoj zemlji".

Orban: Američko stavljanje Venecuele pod kontrolu dobre vesti za energetiku i Mađarsku

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bi visokorizična američka intervencija u Venecueli mogla da ima pozitivn.i uticaj na svetska energetska tržišta.

- Ono što smatram važnim za Mađarsku jeste da će SAD zajedno sa Venecuelom, po mojim procenama, biti u stanju da kontrolišu 40-50 odsto svetskih rezervi nafte. U pitanju je moć koja je sposobna da već značajno utiče na svetsku tržišnu cenu energenata. Vidim veliku šansu za to da se, stavljanjem Venecuele pod kontrolu, izrodi povoljnija energetska situacija po Mađarsku, a to su dobre vesti - kazao je Orban, prenosi Skaj njuz.

Britanska televizija podseća da se, uprkos ratu u Ukrajini koji traje skoro četiri godine, Despite the ongoing war in Ukraine, Mađarska i dalje uvizi rusku naftu i gas, a li da je Budimpešta ipak preduzela korake ka divesifikaciji snabdevanja energentima.

Tramp: Država će pokriti ulaganja američkih naftnih kompanija u Venecuelu

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da bi naftne kompanije iz SAD koje odluče da investiraju u Venecuelu mogli da dobiju nadoknadu za to iz državnih fondova.

U intervjuu za NBC njuz Tramp je izneo predviđanje da bi proširene operacije u naftnom sektoru Venecuele mogle da "uveliko započnu" u narednih 18 meseci.

- Mislim da možemo to da uradimo i za kraće vreme, ali biće potrebno mnogo novca. Neverovatan iznos novca će biti utrošen, uložiće ga kompanije, a onda će im ga im mi nadoknaditi kroz prihode - kazao je Tramp.

On je poručio da će to "biti dobro" za zemlju, ali nije precizirao da li misli na SAD ili Venecuelu.

Pucnjava u Karakasu, predsednička garda greškom otvorila vatru na venecuelanske dronove

U blizini predsedničke palate u Karakasu noćas je došlo do pucnjave.

Skaj njuz saznaje da je incident izazvan konfuzijom između različitih delova vladinih snaga u prestonici Venecuele.

Navodi se da su dronovi državnih bezbednosnih agencija bili u misiji nadziranja dešavanja u gradu, ali predsednička garda to nije znala i zapucala je na te bespilotne letelice.

Gardisti nisu prestali sa pucnjavom sve dok ih nisu obavešteni kome pripadaju ti dronovi.

Autor: A.A.