OTKRIVENO KO JE UPAO U KUĆU AMERIČKOG POTPREDSEDNIKA Mladić (21) razbio prozore na Vensovoj kući: 'Ima mentalne probleme'

Muškarac, uhapšen zbog upada na imanje i oštećivanja kuće američkog potpredsednika Džej Di Vensa, identifikovan je kao dvadesetšestogodišnji Vilijam Defor, a proteklih godina protiv njega je vođeno više krivičnih postupaka u kojima se pominju mentalni problemi, prenose danas američki mediji.

On je juče optužen za vandalizam, krivično delo nanošenja štete i ugrožavanja, kao i za upad na privatan posed.

I ranije činio slična dela

Prilikom hapšenja, Defor je zahtevao da ga zovu Džulija, rekli su izvori iz FBI-ja za Foks njuz.

Sudski dokumenti pokazuju da se on suočio sa više krivičnih postupaka u okrugu Hamilton poslednjih godina, pri čemu se svaki postupak preplitao sa nalazima vezanim za njegovu mentalnu sposobnost.

Defor je u aprilu 2023. godine optužen za neovlašćeni ulazak u Službu za psihijatrijsku hitnu pomoć Univerziteta u Sinsinatiju nakon što je policija saopštila da je odbio da napusti prostorije, ali je slučaj kasnije odbačen nakon što je proglašen nesposobnim da se pojavi na suđenju.

On je kasnije optužen i za dva slučaja vandalizma, a umesto presude naloženo je lečenje, navodi Foks.



U oktobru 2024. godine, Okružni sud Hamiltona odobrio je zahtev kojim se Deforovoj majci dodeljuje zakonsko starateljstvo, pošto je proglašen nesposobnim zbog mentalne bolesti.

"Luda osoba pokušala da provali u moj dom"

Defor je u najnovijem incidentu optužen za nanošenje materijalne štete, uključujući razbijanje prozora na spoljašnjosti privatne rezidencije u vlasništvu Džej Di Vensa, saopštila je Tajna služba.

Kako se navodi, u vreme napada nije bilo nikoga u kući, a Vens i njegova porodica nisu bili u Ohaju u vreme incidenta.

Potpredsednik SAD je kasnije u objavi na platformi X napisao da je očigledno luda osoba pokušala da provali u njegov porodični dom.

Na fotografijama koje su objavili lokalni mediji vide se oštećenja na prozorima kuće potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država.



''Cenim sve dobre želje povodom napada u našem domu. Koliko ja mogu da vidim, luda osoba je pokušala da provali lupajući čekićem po prozorima. Zahvalan sam tajnoj službi i policiji Sinsinatija što su brzo reagovali. Nismo čak ni bili kod kuće jer smo se već vratili u Vašington", rekao je Vens u objavi na platformi X.

Autor: D.Bošković