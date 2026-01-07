Kina odlučno stala u odbranu svojih projekata u Venecueli - Da li je na pomolu totalni ekonomski rat?

Venecuela ima suverenitet nad svojim prirodnim resursima i ekonomskom delatnošću, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning, komentarišući izveštaje o zahtevima SAD da Karakas prekine saradnju sa više zemalja, uključujući Rusiju i Kinu.

- Venecuela je suverena država sa punim i stalnim suverenitetom nad svojim prirodnim resursima i celokupnom ekonomskom delatnošću - izjavila je Mao Ning odgovarajući na molbu da prokomentariše navedene izveštaje.

Ona je naglasila da postupci SAD prema Venecueli predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, ozbiljno zadiranje u suverenitet te zemlje i nanošenje značajne štete pravima venecuelanskog naroda.

- Kina to odlučno osuđuje - dodala je Mao Ning.

Mao Ning je istakla da su zajednički energetski projekti Kine i Venecuele, uključujući istraživanje i preradu nafte, zaštićeni međunarodnim pravom i zakonima dve suverene države. Peking je rešen da brani njihovu nepovredivost.

Ranije je televizija Ej-Bi-Si, pozivajući se na izvore upoznate sa stavom Bele kuće, objavila da Sjedinjene Američke Države zahtevaju od novih vlasti Venecuele da odustanu od saradnje sa Rusijom, Kinom, Iranom i Kubom. Prema navodima te televizije, Karakas bi, takođe, "morao da pristane" na ekskluzivno partnerstvo sa SAD u oblasti nafte i da da prednost Vašingtonu prilikom prodaje teške nafte.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da sebe smatra ključnom figurom u upravljanju Venecuelom nakon što su američke snage privele venecuelanskog lidera Nikolasa Madura. On je takođe tvrdio da se državni sekretar SAD Marko Rubio nalazi u tesnom kontaktu sa potpredsednicom Venecuele Delsi Rodriges.

