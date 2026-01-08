HAOS U EVROPI ZBOG SNEGA! Aerodrom u Amsterdamu otkazao najmanje 800 letova zbog snega i vetra (FOTO)

Zbog nevremena sa snegom i ledom na aerodromima u Holandiji i Francuskoj bilo je kašnjenja i otkazivanja avionskih lestova, a oko 1.000 ljudi je primorano da provede noć na amsterdamskom aerodromu Shiphol, na kome je u sredu otkazano najmanje 800 letova.

Portparol aerodroma Stefan Donker, rekao je za Rojters da je u pitanju "izuzetna situacija", kao i da je Shiphol postavio nekoliko stotina kreveta, jastuke, ćebad, hranu i piće za putnike.

U ostatku Holandije mnoge škole su bile zatvorene, a vlasti su pozvale ljude da rade od kuće.

U Parizu je otkazano oko 100 letova na aerodromu Šarl de Gol i dodatnih 40 na aerodromu Orli, jer je oluja Goreti koja je stigla sa atlantske obale, prekrila francuski glavni grad snegom, prenosi Gardijan.

Javni autobuski prevoz u Parizu i okolnim predgrađima je obustavljen zbog zaleđenih puteva, iako je većina metroa i prigradskih železničkih sistema radila, saopštili su saobraćajni zvaničnici.

U Španiji su sneg i hladnoća doveli do obustave jedne prigradske železničke linije u blizini Madrida i poremećaja saobraćaja na više od 40 puteva.

U Poljskoj su škole u ​​mnogim regionima bile zatvorene zbog snega, a neke su prešle na nastavu na daljinu, dok su u Mađarskoj obilne snežne padavine pogodile autoputeve i dovele do kašnjenja vozova i autobusa.



Autor: Jovana Nerić