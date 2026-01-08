Dok su gosti goreli živi, vlasnica BEŽI SA KASOM PUNOM NOVCA?! Šokantni snimak iz bara smrti u Švajcarskoj (VIDEO)

Optužena vlasnica je osumnjičena za ubistvo iz nehata zbog svojih postupaka tokom incidenta. Uzrok požara povezan je sa korišćenjem pirotehničkih pomagala u blizini plafona.

Džesika Moreti, vlasnica bara „Konstelation“ u švajcarskom skijalištu Kran Montana, gde je 40 ljudi poginulo u novogodišnjoj noći, navodno je snimljena kako napušta objekat sa kasom punom gotovine tokom požara, prema pisanju italijanskog lista "Republika“.

Za Moreti se navodi da je ignorisala pozive u pomoć i nastavila sa svojim svakodnevnim poslovima na kasi dok su se gosti borili da pobegnu od plamena. Francuskinja je već pod istragom zbog sumnje da je počinila ubistvo iz nehata i nanošenja teške telesne povrede 119 povređenih osoba, od kojih se neke još uvek bore za život.

Istražitelji veruju da je požar izazvan prskalicama u bocama šampanjca koje su zaposleni držali preblizu plafona.

Sama Moreti je zadobila opekotinu na ruci, a francuski dnevnik „Publik“ je pokrenuo pitanje da li je do povrede došlo dok je navodno pokušavala da iznese blagajnu. U vreme njenog nestanka, desetine ljudi su očajnički pokušavale da pronađu izlaz i tražile prvu pomoć.

Bivši zaposleni tvrde da su bezbednosni standardi bili katastrofalni. Aparati za gašenje požara su navodno bili zaključani, a izlaz za slučaj opasnosti je često bio zaključan.

Crans-Montana: "Certaines preuves ont été occultées", estime cet avocat de famille victimes de l'incendie pic.twitter.com/fuc1AHEitM — BFM (@BFMTV) 07. јануар 2026.

U požaru je poginulo 40 ljudi iz sedam zemalja, uključujući 26 maloletnika uzrasta od 14 do 18 godina.

U zajedničkom saopštenju, Moretijevi su rekli da su „slomljeni i preplavljeni tugom“, da neće izbeći odgovornost i da će u potpunosti sarađivati sa istragom. "Reči ne mogu da opišu tragediju koja se dogodila te noći u Konstelationu", naveli su.

Porodice poginulih ili povređenih u požaru podnele krivičnu prijavu

Porodice osoba koje su poginule ili povređene u požaru koji je izbio u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana u novogodišnjoj noći podnele su krivičnu prijavu švajcarskom tužilaštvu, izjavio je advokat koji zastupa grupu žrtava.

- Porodice su podnele prijave i pridružile se postupku u svojstvu tužioca. Ti zahtevi su prihvaćeni (od strane tužilaštva) - potvrdio je za Rojters advokat Romen Žordan.

On nije precizirao protiv koga je prijava podneta, navodeći samo da je usmerena "protiv svih odgovornih, bez izuzetka".

Pet godina nije bilo bezbednosnih inspekcija u baru

Gradonačelnik Kran Montane Nikolas Feraud izjavio je u utorak da bar Konstelation, u kome je u novogodišnjoj noći došlo do požara u kome je stradalo 40 osoba, nije imao nikakve bezbednosne provere ili revizije pet godina.

- Periodične inspekcije nisu sprovedene između 2020. i 2025. godine. Duboko žalimo zbog toga. nemam odgovor zašto to nije učinjeno - rekao je on na konferenciji za novinare i dodao da su od sada prskalice zabranjene u zatvorenom prostoru.

U požaru u baru u Švajcarskoj poginuo je i Srbin Stefan Ivanović.

Stefan je radio kao obezbeđenje i spasavao je ljude u tragičnoj noći.

Još jedan mladić iz Srbije povređen je u požaru.

Autor: Jovana Nerić