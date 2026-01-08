UZNEMIRUJUĆE! Ruski biznismen poginuo u padu helikoptera, kamere snimile 7 SEKUNDI HORORA (VIDEO)

Ruski biznismen Iljas Gimadutdinov (41) i njegov kolega Elmir Konrad (40) stradali su u padu helikoptera u jednom ski-centru u Rusiji. Konrad je upravljao letom, dok je Gimadutdinov bio jedini putnik.

Kamere su zabeležile jeziv trenutak kada se helikopter srušio nakon što se zapleo u nadzemne kablove, nakon čega su poginuli svi koji su u njemu.

Snimak prikazuje crni helikopter Robinson R44 kako se polako približava kablovima u jednom ski-centru u Rusiji. Čini se da je pilot verovao da je dostigao dovoljnu visinu da ih bezbedno preleti.

Međutim, nekoliko trenutaka kasnije letelica se iznenada zakačila i silovito bila povučena unazad. Potom pada na zemlju, pretvarajući se u izlomljenu olupinu.

Prolaznici su užasnuto posmatrali kako se smrskani helikopter gubi pod nanosima snega.

🇷🇺 Russia



On board were two brothers who were flying past a ski resort. The men were killed.



The crash killed Ilyas Gimadutdinov, founder of the large transport company Tattranskom, and Elmir Konyakov, owner of the same company. The flight was allegedly unauthorized. pic.twitter.com/yRaLDPwrqu — Vegas ⚔️ (@vegasyx) 07. јануар 2026.

Žrtve su bila dvojica direktora transportne kompanije Iljas Gimadutdinov (41) i njegov kolega Elmir Konrad (40), koji su posećivali rekreativni centar Ašatlji park u ruskoj Permskoj oblasti.

Gimadutdinov, osnivač transportne firme Tattranskom, bio je oženjen i imao je dve ćerke.

Konrad je takođe bio oženjen i imao je jednu ćerku.

Tattranskom pruža transportne usluge ruskoj naftnoj i gasnoj industriji i prošle godine je prijavio promet od 18,5 miliona funti.

Nepotvrđeni izveštaji sugerišu da let nije bio odobren, dok drugi navode da je helikopter možda bio zaleđen tokom leta.

Nakon tragedije, ski-centar je odmah zatvoren.

Autor: Jovana Nerić