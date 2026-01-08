AKTUELNO

Svet

UZNEMIRUJUĆE! Ruski biznismen poginuo u padu helikoptera, kamere snimile 7 SEKUNDI HORORA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pixabay.com ||

Ruski biznismen Iljas Gimadutdinov (41) i njegov kolega Elmir Konrad (40) stradali su u padu helikoptera u jednom ski-centru u Rusiji. Konrad je upravljao letom, dok je Gimadutdinov bio jedini putnik.

Kamere su zabeležile jeziv trenutak kada se helikopter srušio nakon što se zapleo u nadzemne kablove, nakon čega su poginuli svi koji su u njemu.

Snimak prikazuje crni helikopter Robinson R44 kako se polako približava kablovima u jednom ski-centru u Rusiji. Čini se da je pilot verovao da je dostigao dovoljnu visinu da ih bezbedno preleti.

Međutim, nekoliko trenutaka kasnije letelica se iznenada zakačila i silovito bila povučena unazad. Potom pada na zemlju, pretvarajući se u izlomljenu olupinu.

Prolaznici su užasnuto posmatrali kako se smrskani helikopter gubi pod nanosima snega.

Žrtve su bila dvojica direktora transportne kompanije Iljas Gimadutdinov (41) i njegov kolega Elmir Konrad (40), koji su posećivali rekreativni centar Ašatlji park u ruskoj Permskoj oblasti.

Gimadutdinov, osnivač transportne firme Tattranskom, bio je oženjen i imao je dve ćerke.

Konrad je takođe bio oženjen i imao je jednu ćerku.

Tattranskom pruža transportne usluge ruskoj naftnoj i gasnoj industriji i prošle godine je prijavio promet od 18,5 miliona funti.

Nepotvrđeni izveštaji sugerišu da let nije bio odobren, dok drugi navode da je helikopter možda bio zaleđen tokom leta.

Nakon tragedije, ski-centar je odmah zatvoren.

Autor: Jovana Nerić

#Helikopter

#Nesreća

#pad

#ruski biznismen

POVEZANE VESTI

Svet

Poznati biznismen poginuo u pada helikoptera u Parmi

Svet

TRAGEDIJA U KANADI - U padu helikoptera poginule tri osobe

Svet

Balkanski milioner poginuo u padu aviona: Krenuo na važan sastanak, sin odustao u poslednjem trenutku

Hronika

OTKRIVEN IDENTITET STRADALOG: Poginuo kopilot u padu aviona kod Subotice, pilot teško povređen!

Ostali sportovi

ŠOK OPTUŽBE NA RAČUN ŠPANCA! Ruski biznismen tvrdi: Alkaraz učestvuje u NAMEŠTANJU mečeva!

Svet

TRAGEDIJA U MOSKVI! Poznati ruski biznismen izgoreo u svom automobilu