Veliki požar u Tirani: Gore skladišta, u pomoć vatrogascima pristiže vojska (VIDEO)

Veliki požar je izbio večeras u Tirani, zahvativši industrijsku i komercijalnu zonu.
Prema izveštajima, plamen je zahvatio nekoliko skladišta pijace polovne odeće, koja se nalaze u Ulici 5. maja, prenose albanski mediji.
Iz obližnjih stambenih zgrada evakuisani su stanari, pošto se požar proširio, a vatrogasci još nisu uspeli da ga lokalizuju ili ugase.
"Top kanal" izveštava da je zbog lako zapaljivih tekstilnih materijala požar teško kontrolisati.
Sve vatrogasne snage su koncentrisane na licu mesta, a one koje su bile u Draču zbog poplava su takođe povučene.
Saznaje se da je pomoć zatražena i od vojske i vatrogasaca Elbasana i Valone.
Još se ne zna uzrok požara, a za sada nema izveštaja o povređenim osobama.
Autor: Marija Radić