Veliki požar u Tirani: Gore skladišta, u pomoć vatrogascima pristiže vojska (VIDEO)

Veliki požar je izbio večeras u Tirani, zahvativši industrijsku i komercijalnu zonu.

Prema izveštajima, plamen je zahvatio nekoliko skladišta pijace polovne odeće, koja se nalaze u Ulici 5. maja, prenose albanski mediji.

Iz obližnjih stambenih zgrada evakuisani su stanari, pošto se požar proširio, a vatrogasci još nisu uspeli da ga lokalizuju ili ugase.

"Top kanal" izveštava da je zbog lako zapaljivih tekstilnih materijala požar teško kontrolisati.

Sve vatrogasne snage su koncentrisane na licu mesta, a one koje su bile u Draču zbog poplava su takođe povučene.

Saznaje se da je pomoć zatražena i od vojske i vatrogasaca Elbasana i Valone.

Još se ne zna uzrok požara, a za sada nema izveštaja o povređenim osobama.

Autor: Marija Radić