UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Sneg pao sa zgrade i UBIO DEVOJKU - Prolaznici odmah dotrčali da pomognu, pa za dlaku izbegli SMRT (VIDEO)

Aјše Ider (21) je poginula u utorak kad se na nju u turskom gradu Bitlisu survala gomila snega sa osmospratnice.

Tragedija se dogodila dok je devojka išla ulicom u okrugu Tatvan. Na snimku, koji je ekstremno uznemirujući, vidi se kako na Ajše u dva navrata pada ogromna količina snega sa zgrade.

Prolaznici su odmah dotrčali da joj pomognu, međutim, mogli su i sami da nastradaju pošto se u tom trenutku i treći put survala velika količina snega na trotoar i omašila ih za dlaku.

Devojka je odmah prevezena u državnu bolnicu gde je uprkos svim naporima lekara podlegla povredama.

