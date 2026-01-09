Tramp: Moju moć ograničava samo sopstveni moral

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da su njegova ovlašćenja kao vrhovnog komandanta oružanih snaga SAD ograničena isključivo njegovim "ličnim moralom", odbacivši međunarodno pravo, dodajući da pitanje preuzimanje Grenlanda ili očuvanje NATO-a "možda jeste izbor", ali da je NATO bez SAD "u suštini beskoristan".

U intervjuu za Njujork tajms, Tramp je, upitan da li postoje granice njegove globalne moći, rekao da postoji samo jedna "moj moral, moj um", dodajući da mu "međunarodno pravo nije potrebno" i da "nema nameru da povređuje ljude".

Iako je naveo da njegova administracija poštuje međunarodno pravo, Tramp je naglasio da će on lično procenjivati kada se ta pravila primenjuju na Sjedinjene Američke Države.

Njegove izjave predstavljaju, kako navodi list, najotvorenije priznanje dosadašnjeg pogleda na svet u kojem su nacionalna snaga i moć važniji od zakona, sporazuma i međunarodnih normi.

Tramp je istakao da koristi reputaciju nepredvidivosti i spremnosti na brzu upotrebu vojne sile kao sredstvo pritiska na druge države.

Kao primer naveo je telefonski razgovor sa predsednikom Kolumbije Gustavom Petrom, zabrinutim zbog, kako je rekao, stvarnih pretnji napadom na tu zemlju.

Razgovor je usledio svega nekoliko sati nakon što su Tramp i državni sekretar Marko Rubio povukli SAD iz više međunarodnih organizacija namenjenih multilateralnoj saradnji.

Na pitanje da li mu je veći prioritet Grenland ili očuvanje NATO-a, Tramp je rekao da "to možda jeste izbor", naglašavajući da je NATO bez SAD "suštinski beskoristan".

Govoreći o Grenlandu, Tramp je rekao da je "vlasništvo veoma važno" i da mu posedovanje teritorije pruža psihološku i stratešku prednost koju ne može da zameni sporazum ili zakup.

Tramp je istekao i da je "bio veoma lojalan Evropi" i ocenio da je upravo on ključni saveznik kontinenta, tvrdeći da je pod njegovim pritiskom NATO povećao izdvajanja za odbranu i da "bez njega Rusija danas ne bi bila zaustavljena u Ukrajini".

Autor: Marija Radić