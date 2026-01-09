Tim Stejt departmenta otputovao u Venecuelu: Prva takva poseta od svrgavanja Madura

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Bernat Armangue ||

Tim američkog Stejt departmenta otputovao je danas u Venecuelu, što je prva takva poseta od svrgavanja bivšeg predsednika Nikolasa Madura, saopštio je američki zvaničnik.

Poseta je upriličena u trenutku dok SAD razmatraju ponovno otvaranje svoje ambasade u Karakasu i naglašava želju administracije američkog predsednika Donalda Trampa da ponovo uspostavi diplomatsko prisustvo u zemlji kojom je Tramp rekao da će "upravljati" SAD, prenosi CNN.

Prema navodima zvaničnika, diplomatsko‑bezbednosno osoblje iz Jedinice za pitanja Venecuele, sa sedištem u Kolumbiji, kao i vršilac dužnosti američkog ambasadora u Kolumbiji Džon Mekenamara, otputovali su u prestonicu Venecuele "da obave prvobitnu procenu za potencijalno fazno obnavljanje rada".

SAD su povukle svoje diplomate i obustavile rad ambasade u Karakasu 2019. godine, a Jedinica za pitanja Venecuele od tada radi sa timom američkih diplomata u ambasadi u Bogoti.

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Visoki zvaničnik Stejt departmenta rekao je ranije da se Ministarstvo "priprema za ponovno otvaranje" ambasade u Venecueli "ukoliko predsednik (SAD) donese takvu odluku".

Razgovori o mogućim susretima između američkih diplomata iz Jedinice za pitanja Venecuele i privremenog venecuelanskog političkog rukovodstva se vode, ali se ne očekuje da će se oni održati tokom ove posete, dodao je zvaničnik.

