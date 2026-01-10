AKTUELNO

TRAMPA PITALI DA LI ĆE UHAPSITI PUTINA NA ISTI NAČIN KAO I MADURA: Oduvek sam imao vrlo dobar odnos s njim, ali sam jako razočaran... (VIDEO)

Na sastanku s liderima naftnih i gasnih kompanija Tramp je otkrio razočarenje Putinom i procenio brzi kraj rata u Ukrajini.

Američki predsednik Donald Tramp komentarisao je mogućnost operacije protiv ruskog predsednika Vladimira Putina, uporedivši je s akcijom koju je američka vojska sprovela protiv venecuelanskog lidera Nikolasa Madura kojeg je uhapsila i dovela na sud u Njujork.

Tramp je o toj temi govorio na sastanku s liderima naftnih i gasnih kompanija.

Jedan od novinara pritom je podsetio da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski komentarisao hvatanje Madura, poručivši kako, ako se tako postupa s "diktatorima", Sjedinjene Američke Države očito znaju šta im je činiti, uz jasnu aluziju na ruskog lidera.

Novinar je zatim upitao Trampa može li se "venecuelanski scenario" ponoviti i u slučaju Rusije.

- Ne mislim da će to biti potrebno. Oduvek sam imao vrlo dobar odnos s njim, ali sam jako razočaran - odgovorio je američki predsednik.

Tramp se tom prilikom ponovo osvrnuo na ono što je nazvao "rešavanjem osam ratova" te izrazio nadu da će rat u Ukrajini biti "jedan od najlakših" za rešavanje.

Ipak, prema njegovim rečima, samo tokom proteklog meseca gubici na frontu iznosili su oko 31.000 ljudi, među kojima je, kako je naveo, veliki broj ruskih vojnika. Dodao je i da je ruska ekonomija "u lošem stanju".

